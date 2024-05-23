Atalarımızın mamutları nasıl avladığının sırrı, Avusturya'daki bir şarap mahzeninde çözülmüş olabilir

Avusturya'nın Gobelsburg köyündeki mahzenini yenileyen Andreas Pernerstorfer adlı şarap üreticisi, olağan dışı bir keşfe imza attı.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
Yayınlanma: 23.05.2024 - 07:35
Atalarımızın mamutları nasıl avladığının sırrı, Avusturya'daki bir şarap mahzeninde çözülmüş olabilir
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Başkent Viyana'nın batısındaki mahzeninde devasa kemikler bulan adam, bunların arkelolojik açıdan önemli kalıntılar olabileceğini fark ederek yetkilileri bilgilendirdi.

Bu kemiklerin en az üç mamuta ait olduğu belirlendi.

Avusturya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü'nden uzmanlar, bulunan kemikleri "heyecan verici" olarak tanımladı.

Pernerstorfer, "Bulduğum nesneleri dedemin bıraktığı odun parçaları sandım. Daha çok kazdıkça, dedemin bir zamanlar burada dişler bulduğunu söylediği aklıma geldi. O anda bunun bir mamut olduğunu düşündüm" diyor.

Uzmanlar bölgede çalışma yapmaya başladı ve başka parçaların izini sürmeye girişti.

Arkeologlar Thomas Einwögerer ve Hannah Parow-Souchon, çalışma sahasında bulunan insan yapımı taşlardan yola çıkarak, kemiklerin 30 bin ila 40 bin yıllık olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Enstitüye göre ülkedeki bu kapsamda bir keşif yine aynı bölgede en son 150 yıl önce yapılmıştı.

Açıklamada, "Avusturya ve komşu ülkelerdeki benzer kazılar yaklaşık 100 yıl önce tamamlandı ve modern araştırma yöntemleri kullanılamadan yok oldu" bilgisi verildi.

Arkeologlar, böyle bir kazının ilk kez modern yöntemler kullanılarak araştırılabileceğini vurguluyor.

Araştırmacılara göre burada bulunan kalıntılar, Taş Devri'nde insanların mamutları nasıl avladığına da ışık tutabilir.

Arkeolog Parow-Souchon, "İnsanların mamutları avladığını biliyoruz, ancak bunu nasıl başardıkları ve ne yöntem kullandıkları hakkında çok az bilgimiz var" diyor.

Bu mahsende kemikleri bulunan mamutların, bu noktada öldükleri düşünülüyor. Bunun nedeni olarak insanlar tarafından yakalanmaları ya da tuzağa düşürülmeleri ihtimallerinin üzerinde duruluyor.

Bulunan mamut kemikleri, topraktan tamamen çıkarıldıktan sonra Viyana'daki Doğa Tarihi Müzesi'ne götürülecek.


BBC Türkçe
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