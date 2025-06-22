Avrupa'da satılan iPhone ve iPad'ler için etiket düzenlemesi

Apple, Avrupa'daki düzenlemeye uyarak, iPhone ve iPad cihazlarının kutularına artık enerji verimliliği etiketi ekliyor. Bu etiketler cihazların verimliliğini, dayanıklılığını ve onarılabilirliğini derecelendirmek için tercih ediliyor.

Bu enerji etiketleri altı ana kategoriyi içeriyor: Şarj başına enerji verimliliği, pil ömrü (tam şarj döngüsü sayısı), onarılabilirlik, IP (su ve toz direnci), düşme darbesi direnci, döngü başına pil dayanıklılığı.

iPHONE VE iPAD İÇİN YENİ ENERJİ ETİKETLERİ

AB'deki iPhone ve iPad cihazları için 20 Haziran'dan itibaren kullanımda olacak bu etiketler cihazları satın almak isteyen kişilerin bilgilenmesini sağlayacak.

Bu etiketler yeni cihazların kutularına da basılacak.





iPhone veya iPad modelinin enerji verimliliği en yüksek A’dan, en düşük G’ye kadar derecelendiriliyor. Bunun yanında cihazların tam şarj döngüsü başına pil ömrü, onarılabilirlik derecesi, darbe direnci, su ve toza dayanıklılık gibi ayrıntıları da içeriyor.

Söz konusu etiketteki bilgilere AB ülkelerinde Apple'ın web sitelerindeki iPhone ve iPad sayfalarındaki renkli etiket simgesine tıklandığında ulaşılıyor.