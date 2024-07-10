Avrupa Uzay Ajansının yeni roketi Ariane 6 ilk kez fırlatıldı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yeni roketi Ariane 6'nın ilk kez uzaya gönderildiğini bildirdi.
ESA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın yeni Ariane 6 roketi Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Limanı'ndan uzaya fırlatıldı.
ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, 56 metre uzunluğundaki Ariane 6'nın ilk uçuşunu değerlendirdi. Aschbacher, tamamen yeni bir roketin her zaman fırlatılmadığını ifade ederek, bir roketin ilk uçuşu için binlerce insanın yıllarca çalışması gerektiğine dikkati çekti.
Avrupa'nın yeni nesil Ariane roketinin başarıyla fırlatıldığını belirten Aschbacher, Avrupa'nın uzaya erişiminin yeniden sağlandığı bu tarihi ana tanıklık ettiklerini dile getirdi.
Ariane 6'dan önce görevde olan Ariane 5 roketi, 5 Temmuz 2023'te son uçuşunu yapmıştı. 1996-2023 arasında faaliyet gösteren Ariane 5, yaptığı 117 görev sırasında 197 uyduyu yörüngeye yerleştirmişti.
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