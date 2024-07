TÜRKSAT 6A: Türkiye'nin ilk yerli üretim haberleşme uydusu, SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı

Türkiye'de üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A, ABD'de SpaceX şirketinin Florida'daki Cape Canaveral fırlatma tesisinden uzaya başarıyla fırlatıldı.

Falcon 9 roketiyle yapılan fırlatma Türkiye saati ile 02:30 civarında gerçekleşti. Uydu yaklaşık yarım saat sonra başarıyla roketten ayrıldı.

TÜRKSAT 6A; TÜBİTAK Uzay'ın proje yöneticiliği altında TUSAŞ, Aselsan ve CTECH yürütücülüğünde ortaklaşa üretildi.

Uydu Dünya'dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, 42 derece doğu yörüngesine yerleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 67. dakikada uydudan ilk sinyalin alındığını duyurdu.

Fırlatma törenine bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TÜRKSAT 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların "yüzde 81'den fazlasının milli imkanlarla üretildiğini" söyledi.

