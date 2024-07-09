TÜRKSAT 6A: Türkiye'nin ilk yerli üretim haberleşme uydusu, SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldı

Yayınlanma: 09.07.2024 - 08:13

Güncelleme: 09.07.2024 - 08:14

Türkiye'de üretilen ilk haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A, ABD'de SpaceX şirketinin Florida'daki Cape Canaveral fırlatma tesisinden uzaya başarıyla fırlatıldı.

Falcon 9 roketiyle yapılan fırlatma Türkiye saati ile 02:30 civarında gerçekleşti. Uydu yaklaşık yarım saat sonra başarıyla roketten ayrıldı.

TÜRKSAT 6A; TÜBİTAK Uzay'ın proje yöneticiliği altında TUSAŞ, Aselsan ve CTECH yürütücülüğünde ortaklaşa üretildi.

Uydu Dünya'dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta, 42 derece doğu yörüngesine yerleşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 67. dakikada uydudan ilk sinyalin alındığını duyurdu.

Fırlatma törenine bir video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da TÜRKSAT 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların "yüzde 81'den fazlasının milli imkanlarla üretildiğini" söyledi.

Falcon 9 launches the @Turksat 6A mission to orbit from Florida pic.twitter.com/D5ZYGqTXgh — SpaceX (@SpaceX) July 9, 2024

ABD'deki törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat ve diğer yetkililer katıldı.

TÜRKSAT 6A NE HİZMET VERECEK?

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes'in Anadolu Ajansı'na verdiği bilgilere göre TÜRKSAT 6A ile birlikte Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderebilen 11 ülke arasına girdi.

Projenin hedefi mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayıp, kapasiteyi daha da artırması.

Testlerin tamamlanasının ardından yaklaşık bir ay içinde faaliyete geçmesi beklenen uyduyla Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı içerecek şekilde genişleyecek. Böylece Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus da 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak.

Yaklaşık 4,2 ton ağırlığındaki uydunun ömrü yaklaşık 15 yıl. Bu 15 yıl boyunca Türkiye'nin haberleşme uyduları alanındaki ihtiyacının büyük bölümünün TÜRKSAT 6A'dan karşılanması planlanıyor.

TÜRKSAT 6A'nın çalışmalarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çatısı altında 2014'te başlanmıştı.

Projenin maliyetine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin ilk yerli üretim yer gözlem uydusu İMECE de 15 Nisan 2023'te fırlatılmıştı.

İLK HABERLEŞME UYDUSU NE ZAMAN YÖRÜNGEYE GÖNDERİLDİ?

İletişim amaçlı olarak uzaya gönderilen haberleşme uyduları televizyon, radyo, internet, telefon ve askeri uygulamalarda kullanılıyor.

Yörüngeye yerleştirilen ilk yapay uydu, Sovyetler Birliği tarafından 4 Ekim 1957'de fırlatılan Sputnik 1 olmuştu. Üzerinde radyo vericisi olan uydunun yörüngeye yerleştirilme amacı Dünya üzerindeki bir noktadan diğerine veri göndermek değil, iyonosfer boyunca radyo dalgalarının dağılım özelliklerini incelemekti.

Yörüngeye ticari amaçla yerleştirilen ilk doğrudan aktaralı haberleşme uydusu ise 1961 yılında gönderilen Telstar oldu. Amerikan telekom şirketi AT&T'ye ait çok uluslu projeyle, ilk transatlantik televizyon sinyali iletişimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin aktif haberleşme uydusu filosunda, 6A'yla birlikte 6 uydu bulunuyor. En eskisi 13 Haziran 2008'de yörüngeye gönderilen TÜRKSAT 3A uydusu.

Dünya yörüngesinde bu yıl itibarıyla 3350 civarında haberleşme uydusu bulunuyor.