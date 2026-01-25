Avrupa, uzay tabanlı kanser laboratuvarı kurmaya hazırlanıyor

Uzay araştırmaları tam gaz devam ederken, yeni yapılan bir açıklamayla Avrupa, SPARK Microgravity ile mikroyerçekimli ortamda tümör davranışları gözlemleyecek.

KANSER ARAŞTIRMALARINA YENİ BİR BAKIŞ

SPARK Microgravity, yerçekiminin hücre büyümesini, sinyallerin iletimini ve hedeflenen ilaçların keşfine müdahale etmeyeceği bir ortamda yani Dünya yörüngesinde kanseri inceleyecek.

SPARK Microgravity, Avrupa'nın ilk özel ticari yörünge kanser laboratuvarını kurma planlarını açıkladı. Dünya'nın alçak yörüngesinde faaliyet göstermesi planlanan tesisin, yerçekimine bağlı bazı dezavantajlara maruz laboratuvarların gerçekleştiremediği deneylere odaklanacak.

Şirket, laboratuvarın yeni biyolojik bilgileri ortaya çıkartması bekleniyor. Kişilerdeki kanserlerin keşfi ve tedavisi arasındaki sürenin de kısaltılması amaçlanıyor.

Yapılan duyuru "Uzayda kanseri tedavi etmek" başlıklı halka açık bir oturum sırasında yapıldı.

Burada mikro yerçekiminin bilim insanlarının hastalıkları inceleme biçimini nasıl değiştirebileceği ele alındı. Yerçekimi, hücrelerin büyüme, yerleşme ve etkileşim biçimlerini etkiliyor bu da bazı durumlarda kanser tanılarının ve tedavilerinin gecikmesine neden oluyor. Aktarılana göre Dünya üzerindeki araştırmacılar bu kuvvetlerin etrafında çalışmak zorunda kalıyor. Yörüngede ise görülen bu kısıtlamalar ortadan kalkacak.

SPARK Microgravity, bu ortamı karmaşık kanser davranışlarını incelemek için kullanmayı planlıyor. Laboratuvar, üç boyutlu tümör büyüme deneylerine odaklanacak. Oluşturulan modeller ise kanserlerin insan vücudundaki davranışı taklit edecek.

SPARK Microgravity'nin CEO'su ve kurucu ortağı Allison Bajet, Dünya ve uzay deneyleri arasındaki farkı açıklamak için bir ses benzetmesi kullandı.

Simüle edilmiş mikro yerçekimi, bir inşaat alanının içinde senfoni dinlemeye çalışmak gibidir. Yerçekimi, kaldırma kuvveti ve tortulaşmadan kaynaklanan inşaat gürültüsü, müziği duymayı zorlaştıran bozulmalara neden olur. Gerçek mikro yerçekimini deneyimlemek için uzaya gitmek, ses geçirmez bir odaya girmek gibidir. Birdenbire, biyolojinin her notasını net bir şekilde duyabilirsiniz.

Araştırmacılar, bu laboratuvarın yeni ilaç hedeflerini ortaya çıkarabileceğine inanıyor. Ayrıca, bazı tedavilerin teoride başarılı olup pratikte başarısız olmasının nedeni de bu şekilde açıklanabilir.

SPARK Microgravity Axiom Space ve Voyager ile ortaklık yaparak projeyi hayata geçiriyor. Şirketler burada altyapı ve teknoloji desteği sağlayacak.

ATMOS Space Cargo, gelecekteki geri dönüş görevlerini destekleyecek. Bu görevler, analiz için biyolojik örnekleri Dünya'ya geri getirmeye odaklanacak.

Şirket, bu yılın mayıs ayında erken bir uçuş testi planladı. İsveç Uzay Kurumu'nun desteğiyle yapılacak bu ilk fırlatma kanser deneyleri için tasarlanmış sistemleri test edecek.