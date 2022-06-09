Avrupa’nın en büyük etçil dinozoruna ait iskelet parçaları bulundu
İngiltere’nin Wight Adası’nda ’Avrupa’nın en büyük etçil dinozoruna ait olduğu düşünülen iskelet parçaları keşfedildi.
İngiltere’nin Wight Adası’nda yapılan çalışmalar çerçevesinde, kayıtlara geçen en büyük etçil dinozorun kuzeni olduğunu düşünülen bir dinozora ait iskelet parçaları bulundu.
Paleontologlar tarafından yapılan açıklamada, 125 milyon önce Kretase döneminde yaşadığı belirtilen etçil dinozorun sırt, kuyruk ve kalça kemikleri ile uzuvlarından parçalar keşfedildiği aktarıldı.
Dinozorun dişleri veya kafası bulunamadı. Kalıntılara göre, dinozorun 10 metreden daha uzun olduğu düşünülürken, Southampton Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Chris Barken, “İskeletin büyüklüğü etkileyici. Avrupa’daki en büyük ve muhtemelen bilinen en büyük kara yırtıcılarından biri" dedi.
"BEYAZ KAYA SPİNOSAURİD"
Çalışmaların henüz tamamlanmasından dolayı araştırmacılar dinozora bilimsel bir isim vermedi. Dinozor kalıntılarının bulunduğu yer nedeniyle dinozor için “beyaz kaya spinosaurid” ismi kullanılıyor.
Araştırmacılar, bu dinozorun daha önce tespit edilen türlerin bir üyesi olmadığını düşünüyor. Southampton Üniversitesi’nden paleobiyolog Neis Gostling, “Bu gerçekten çok büyük. Daha fazla fosil bulmayı umalım. Kafatası ve diş bulmak bizi sevindirir" açıklamasında bulundu.
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