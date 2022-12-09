Ay yolculuğuna çıkacak ünlü isimler belli oldu
Japon milyarder Yusaku Maezawa, gelecek yıl bir SpaceX roketi ile yapacağı ay yolculuğunda yanında yer alacak 8 kişilik ünlü ekibi açıkladı.
Japonya'nın en zengin isimlerinden milyarder iş insanı Yusaku Maezawa, gelecek yıl yapacağı ay yolculuğunda yanında yer alacak 8 kişilik ekibi duyurdu.
Haberi sosyal medya üzerinden de paylaşan Maezawa, girişimci Elon Musk'ın SpaceX roketlerinden biri ile yapacağı yolculukta kendisine ABD'den DJ ve yapımcı Steve Aoki, YouTuber Tim Dodd, film yapımcısı Brendan Hall, Çek sanatçı Yemi A.D., İrlandalı fotoğrafçı Rhiannon Adam, İngiliz fotoğrafçı Karim Iliya, Hindistanlı aktör Dev Joshi ve T.O.P ismiyle bilinen Güney Koreli K-pop yıldızı Choi Seung-hyun’un kendisine eşlik edeceğini aktardı.
ABD'li snowboardcu Kaitlyn Farrington ve Japon dansçı Miyu da listede yedek ekip üyeleri olarak yer aldı.
??????—???????!— [email protected] (@yousuck2020) December 8, 2022
Crew for Moon Trip Selected!!#dearMoonCrew @dearmoonproject https://t.co/Fle1vbPplD
UZAYA GİTMİŞTİ
Geçtiğimiz yıl Rusya Federal Uzay Kurumu'na (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Maezawa,, 12 günlük uzay yolculuğunu başarılı bir şekilde tamamlamış, deneyimlerini ise sosyal medya hesabından an be an paylaşmıştı. Maezawa, 12 günlük yolculuğunu 2023'te Ay'a yapacağı yolculuk için bir prova olarak gördüğünü söylemişti.
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