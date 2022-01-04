Ay'da neden uzay istasyonu kurulmuyor?

04 Ocak 2022 Salı, 00:00

Çin'in Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki taykonotlar çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyanın en zengin ikinci ismi Jeff Bezos'un şirketi Blue Origin de Orbital Reef (Yörünge Resifi) adlı istasyon için kollarını sıvadı.

Peki neden Ay'da uzay istasyonu kurulmuyor? Birleşik Krallık'taki Nottingham Trent Üniversitesi'nden fizikçi Ian Whittaker, bu soruya yanıt verdi.

Whittaker, "Bunun nedenlerinden biri, Ay'a çok sık insan göndermememiz" dedi. Zira şimdiye kadar Ay'a sadece 6 kez astronot gönderildi. Bunlar, NASA'nın 1969-1972 arasındaki Apollo görevlerinin bir parçasıydı.

Görevlerde Saturn V adlı artık üretilmeyen son derece güçlü bir roket kullanıldı:

"Bu, bırakın Ay'da uzay istasyonu inşa etmeyi şu anda insanları oraya götürecek kadar bile güçlü bir roketimiz olmadığı anlamına geliyor."

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, astronotları Ay'a götürebilecek güçlü roketler geliştirmeyi sürdürüyor. NASA da Artemis programı kapsamında insanları 1972'den beri kimsenin ayak basmadığı Ay'a geri götürmek için SpaceX'le çalışıyor.

Ancak Whittaker, "Ay'a kısa bir yolculukla orada uzay istasyonu inşa etmek arasında büyük bir fark var" dedi. Uzay istasyonu inşasının son derece zor olduğunu vurguladı.

Kaynak: Independent Türkçe