Balık hafızasından yola çıkarak bunamaya karşı tedavi geliştiriliyor
Yaşlı balıklara kanser tedavisinde kullanılan iki ilaç karışımını uygulayarak bu balıkların beyinlerindeki yaşlanmayı durdurabildiklerini keşfetti.
Belçika'nın KU Leuven Üniversitesinden araştırmacılar, yaşlı balıklara kanser tedavisinde kullanılan "Dasatinib" ve genellikle alerjiler için reçete edilen "Quercetin" isimli ilaçların karışımını uygulayarak bu balıkların beyinlerindeki yaşlanmayı durdurabildiklerini keşfetti.
KU Leuven'den araştırmacılar, yaşam döngülerini dört ila altı ay içinde tamamlayan "Afrika turkuaz killifish" türü balıklar üzerinde deney yaptı.
BEYİN HÜCRELERİNDE YENİLENME GÖRÜLDÜ
Boyama yöntemiyle yaşam döngüsünün sonuna yaklaşmış balıkların beyinlerinde çok sayıda hastalıklı ve yaşlı hücre tespit eden araştırmacılar, Dasatinib ve Quercetin'i karıştırarak bu balıklara bir hafta boyunca uyguladı.
Araştırmacı Jolien van Houcke, süreç sonunda yaşlı balıkların beyin hücrelerinde yenilenme tespit ettiklerini duyurdu.
Van Houcke, şunları ifade etti:
"Bu kısa tedaviyle bile yaşlanan hücrelerin yüzde 30'unu ortadan kaldırabildik. Beyni gençleştirmekle kalmadık, beynin onarım kapasitesini de artırdık. Tedaviden sonra balık, yaralanma veya hastalıktan sonra beyin onarımı için gerekli olan yeni sinir hücrelerine dönüşebilen daha fazla bölünen kök hücrelere sahipti."
Alzheimer ve demans hastalıkları henüz tedavi edilemiyor ancak çalışmalar sürüyor.
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