Bilim insanlarından devrim: Salgınları başlamadan bitirecek gelişme

Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:26

Güncelleme: 07.08.2023 - 12:41

Bilim insanları, gelecekte yaşanması olası salgın hastalıklar üzerindeki tehlikeli varyantlar hakkında uyarıcı bir yapay zeka yazılımı geliştirdi.

ABD'deki Scripps Research ve Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları, erken uyarı anomali tespit (EWAD) sistemi olarak adlandırılan uygulamanın geliştirilmesinde bir makine tekniği kullandı.

Araştırmacılar tarafından kullanılan bu tekniğin, yalnızca veri noktalarının ortalamalarını değil, aynı zamanda aralarındaki ilişkileri de kullanarak yeni verileri tahmin etmek için mevcut bir veri kümesindeki sayıları esas olarak hesaplayan Gauss sürecine dayalı uzamsal kovaryansın olduğu belirtildi.

EWAD sayesinde bilim insanlarının virüs biyolojisinin temelleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını da sağlayabileceği ifade edildi.

Yazılımın, SARS-CoV-2'nin yayılmasından elde edilen gerçek verilerle test edildiğinde, virüs mutasyona uğradıkça hangi yeni endişe verici varyantların (VOC'ler) ortaya çıkacağını ve genellikle artan enfeksiyon oranları ve düşen ölüm oranlarıyla gösterilen genetik değişimleri tespit edebildiği belirtildi.

Mikrobiyolog William Balch, "Ölüm oranı da değiştikçe anahtar gen varyantlarının ortaya çıktığını ve daha yaygın hale geldiğini görebiliyorduk ve tüm bunlar bu varyantları içeren VOC'ların Dünya Sağlık Örgütü tarafından resmi olarak belirlenmesinden haftalar önce gerçekleşiyordu" dedi.

Balch, "Bu çalışmadan çıkarılacak en büyük derslerden biri, sadece birkaç önemli varyantı değil, aynı zamanda 'varyant karanlık madde' olarak adlandırdığımız on binlerce diğer belirlenmemiş varyantı da hesaba katmanın önemli olduğudur" diye ekledi.

Araştırmacılar, yapay zeka algoritmalarının, aksi takdirde tespit edilemeyecek olan virüs evriminin "kurallarını" tespit edebildiklerini ve bunun gelecekteki pandemilerle mücadelede hayati önem taşıyabileceğini belirtiler.