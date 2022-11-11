Battlefield 2042, Game Pass abonelerine ücretsiz oluyor

11 Kasım 2022 Cuma, 23:23

Popüler oyunların da altında imzası bulunan Electronic Arts, uzun yıllardır Battlefield serisini geliştiriyor ve piyasaya sürüyor.

Battlefiled'in her yeni oyununda beklenen etkiyi yakalamadığını söyleyen oyunseverler özellikle oyunun beşincisinde büyük bir hüsran yaşamıştı.

OYUN İSTENEN OYUNCU SAYISINA BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI, ÇÖZÜM: 1 AYLIĞINA ÜCRETSİZ HALE GETİRMEK

Battlefild 2042 de benzer şekilde eleştirildi ve istenilen ya da beklenen oyuncu sayısına ulaşamadı. Bunun ardından resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile oyunun yalnızca aralık ayı boyunca EA Play ve Xbox Game Pass için ücretsiz hale geleceğini duyuruldu.