Battlefield 2042, Game Pass abonelerine ücretsiz oluyor
Electronic Arts imzalı Battlefield 2042, hem EA Play hem de Game Pass aboneleri için ücretsiz hale gelecek.
Popüler oyunların da altında imzası bulunan Electronic Arts, uzun yıllardır Battlefield serisini geliştiriyor ve piyasaya sürüyor.
Battlefiled'in her yeni oyununda beklenen etkiyi yakalamadığını söyleyen oyunseverler özellikle oyunun beşincisinde büyük bir hüsran yaşamıştı.
OYUN İSTENEN OYUNCU SAYISINA BİR TÜRLÜ ULAŞAMADI, ÇÖZÜM: 1 AYLIĞINA ÜCRETSİZ HALE GETİRMEK
Battlefild 2042 de benzer şekilde eleştirildi ve istenilen ya da beklenen oyuncu sayısına ulaşamadı. Bunun ardından resmi YouTube hesabı üzerinden paylaşılan bir video ile oyunun yalnızca aralık ayı boyunca EA Play ve Xbox Game Pass için ücretsiz hale geleceğini duyuruldu.
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