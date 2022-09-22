Xbox Game Pass'e eylül ayının sonunda gelecek oyunlar

22 Eylül 2022 Perşembe, 10:31

Microsoft'un oyun hizmeti Xbox Game Pass için eylül ayında hangi oyunların geleceği duyuruldu. Eylül ayının sonunda gelecek olan oyunlara ek olarak bazı oyunlar da 30 Eylül'de platformdan ayrılacak.

Xbox Game Pass'e eylül ayında gelecek oyunların listesi

20-21 Eylül

- DEATHLOOP (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

- Hardspace: Shipbreaker (Bulut ve Xbox Series X|S)

22 Eylül

- Beacon Pines (Bulut, Konsol ve PC)

- Slime Rancher 2 (Oyun ön izlemesi) (Bulut, PC ve Xbox Series X|S)

- SpiderHeck (Konsol ve PC)

27 Eylül

- Moonscars (Bulut, Konsol ve PC)

- Grounded (Tam sürüm) (Bulut, Konsol ve PC)

29 Eylül

- Let’s Build A Zoo (Bulut, Konsol ve PC)

- Valheim (Oyun ön izlemesi) (PC)

30 Eylül

- PAW Patrol Grand Prix (Bulut, Konsol ve PC)

30 Eylül'de platformdan ayrılacak oyunlar

- AI: The Somnium Files (Bulut, Konsol ve PC)

- Astria Ascending (Bulut, Konsol ve PC)

- Dandy Ace (Bulut, Konsol ve PC)

- DIRT 4 (PC) EA Play

- DiRT Rally (PC) EA Play

- Going Under (Bulut, Konsol ve PC)

- Lemnis Gate (Bulut, Konsol ve PC)

- Slime Rancher (Bulut, Konsol ve PC)

- Subnautica: Below Zero (Bulut, Konsol ve PC)

- The Procession to Calvary (Bulut, Konsol ve PC)

- Unsighted (Bulut, Konsol ve PC)

- Visage (Bulut, Konsol ve PC)