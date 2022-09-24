Bebekler daha anne karnındayken 'yiyeceklere' tepki veriyor
Anne karnındaki bebeklerin yüz ifadelerini inceleyen bilim insanları, bebeklerin anne karnındayken çeşitli koku ve tatlara farklı tepkiler verdiğini gösterdi.
Durham Üniversitesi Fetüs ve Yenidoğan Araştırma Laboratuvarının öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, 100 hamile kadında 4D ultrason taraması yapılmış ve doğmamış bebeklerin annelerinin yediği yiyeceklere maruz kaldıktan sonra nasıl tepki verdikleri incelenmiş.
Populer Science Türkiye'nin hazırladığı yazıya göre araştırmacılar, anneleri sindirim gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra fetüslerin havuç veya karalahana tatlarına nasıl tepki verdiğini incelemişler. Havuca maruz kalan fetüsler daha “gülümser gibi” görünürken, karalahanaya maruz kalan fetüsler yüzlerini daha fazla ekşitmiş.
Tat ve koku reseptörlerinin gelişimini anlamakta önemli
Bilim insanlarının bulguları, insanlarda tat ve koku reseptörlerinin gelişimini daha iyi anlamamızı sağlayabilir.
Araştırmacılar ayrıca hamile kadınların yediği besinlerin, bebeklerin doğumdan sonraki tat tercihlerini etkileyebildiğini ve sağlıklı yeme alışkanlıklarının oluşması bakımından muhtemel sonuçlar doğurabileceğini düşünüyor.
Durham Üniversitesi Psikoloji Bölümü Fetüs ve Yenidoğan Araştırma Laboratuvarı’nda doktora sonrası araştırma görevlisi olan Beyza Üstün’ün baş araştırmacılığını yaptığı çalışma, Psychological Science bülteninde yayımlandı.
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