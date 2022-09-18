Bebek ve çocuklarda doğru ve sağlıklı beslenme

18 Eylül 2022 Pazar, 07:00

Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret, bebek ve çocukların doğru beslenmesi ve beslenmede yapılan yanlışları anlattı.

Konferansta doğal beslenmenin bebeklikteki ilk 6 ayda anne sütünün verilmesiyle başlandığını belirten Doç. Dr. Özlem Bostan Gayret, “Doğal beslenmenin anlamı nedir? İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme, su dahil hiçbir besinin verilmemesidir. Anne sütü hastalıklara karşı korur, maliyete düşüktür ve atık sorunu yok. o yüzden en ekonomik, en çevre dostu ve en yararlı beslenme şeklidir. 6-12 ay bebek beslenmesindeyse 6. Aydan itibaren bebeğe uygun besinlerin verilmesi gerekmektedir ve bunlara tamamlayıcı beslenme diyoruz. Çocuklarda sağlık beslenme çok önemli, çünkü sağlıklı beslenme hastalıklara karşı koruyor, erişkin dönemde çok önemli. O yüzden bu alışkanlığın baştan itibaren başlanması gerekiyor. Bebeklerin en az iki yaşına kadar anne sütü ile devam edilmesi, daha sonra 6’ncı aydan itibaren uygun tamamlayıcı besinlerden başlanarak, yaşına uygun beslenmesi önem arz ediyor” dedi.

“ÇOCUKLARI YÜZDE 60’I KAHVALTI YAPMADAN OKULA GİDİYOR”

Çocukların yüzde 60’ı kahvaltı yapmadan okula gittiğini anlatan Gayret, çocukların okulda anlatılanların daha iyi anlaması için bu alışkanlığın kazandırılması gerektiğini belirterek, “Okullardaki beslenme çok önemli, okullarımız yeni açıldı. Ne yazık ki Türkiye’de çocukların yüzde 60’ı kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Oysaki kahvaltı yaptıkları zaman derste anlatılanları daha iyi anlıyorlar. Okullardaki mönülerin içerisinde yine süt ürünleri, sebze ve meyvelerin de bulunması gerekiyor” diye anlattı.

Bebek ve çocuk beslenmesinde yapılan yanlışları da dile getiren Doçent Gayret, “Bebek beslenmesinde ilk bir yaşta verilmemesi gereken besin ve gıdaları anne ve babalar veriyor, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İlk 6 ay sadece anne sütüne önem vermemiz lazım. Ek besin, su ya da mama başlamamız lazım. Şeker ve şekerli içecekler, tuz, salça ve baharatlı yiyeceklerin verilmemesi lazım. Beslenme alışkanlığın kazanılması için çocuğun aile birlikte yemek yemesi çok önemli, zorlanmaması lazım. Onun açlık ve tokluk sinyallerinin dikkate alınması lazım, gözüne bakılarak ve konuşularak beslenmesi lazım. Beslenme sırasında dikkatini dağıtacak televizyon, radyo, tablet, telefon gibi nesnelerin olmaması lazım” diye anlattı.