Cumhuriyet Gazetesi Logo
Benzerlerinden daha güçlü X ışını yayan yıldıza ilişkin gizem çözüldü

Benzerlerinden daha güçlü X ışını yayan yıldıza ilişkin gizem çözüldü

26.03.2026 18:10:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Benzerlerinden daha güçlü X ışını yayan yıldıza ilişkin gizem çözüldü

Gökbilimciler, Cassiopeia takım yıldızında yer alan ve yüksek X ışınları yayan "γ Cas" adlı yıldızın, bu özelliğinin çevresindeki maddeleri kendine çeken ve yüksek derecede ısı üreten başka bir yıldızdan kaynaklandığını tespit etti.

Science Daily sitesinde yer alan habere göre, Liege Üniversitesinden araştırmacılar, çıplak gözle görülen ve yaydığı X ışınları nedeniyle uzun yıllardır bilim insanlarının dikkatini çeken "γ Cas" isimli yıldızı inceledi.

Japonya'nın XRISM uzay teleskobundaki Resolve cihazını kullanan bilim insanları, Aralık 2024, Şubat 2025 ve Haziran 2025'te Cassiopeia takım yıldızına ilişkin verileri topladı.

Yıldız hakkında toplanan veriler ışığında, X ışını yayılımının çevresindeki maddeleri kendine çeken ve yüksek derecede ısı üreten yörüngesindeki ona eşlik eden "beyaz cüce" sınıfındaki bir yıldızdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Image

Bu keşfin, uzun süredir öngörülen bir tür "ikili yıldız sistemi"nin varlığını doğrulaması açısından da önem taşıdığı düşünülüyor.

"γ Cas" isimli yıldızın 1976'da benzer yıldızlardan yaklaşık 40 kat daha güçlü X ışını yaydığı fark edilmiş ve sonraki 20 yıl boyunca da benzer özellikler gösteren 20 yıldız daha bulunmuştu. Bunlar, "γ Cas analogları" olarak anılmaya başlanmıştı.

Liege Üniversitesinden Gökbilimci Yael Naze, bu gizemin çözülmesinin gelecek yıllar için yeni araştırma alanları açtığını vurguladı.

İkili sistemlerinin oluşumunu anlamanın, yer çekimi dalgalarını kavramak gibi pek çok açıdan önem taşıdığına işaret eden Naze, "Çünkü bu dalgaları yaşamlarının sonunda yayanlar, aslında kütleli ikili yıldızlar." ifadesini kullandı.

İlgili Konular: #uzay #yıldız

İlgili Haberler

Çin, uzaya iki yeni uydu gönderdi
Çin, uzaya iki yeni uydu gönderdi Çin’in Wenchang Uzay Fırlatma Üssü'nden uzaya iki yeni uydu gönderdiği bildirildi.
Meta ve Google, sosyal medya bağımlılığı davasında tazminat cezası aldı
Meta ve Google, sosyal medya bağımlılığı davasında tazminat cezası aldı ABD’de mahkeme, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu YouTube’un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı “bağımlı hale getirdiği” gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.
Snapchat hakkında soruşturma başlatıldı
Snapchat hakkında soruşturma başlatıldı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sosyal medya platformu Snapchat'in çocukların çevrim içi güvenliği, gizliliği ve korunmasına ilişkin kurallara uyup uymadığını incelemek üzere resmi soruşturma başlattı.