Berlin’de 99’uncusu düzenlenen IFA 2023’e hayatı kolaylaştıran teknolojiler damga vurdu

Yayınlanma: 02.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.09.2023 - 03:00

Çamaşır makinesine koyduğunuz çamaşırın ne kadar su gerektirdiğine de fırına konulan böreğin altının yanıp yanmayacağına da artık yeni teknolojiler karar verecek.

Akıllı teknolojiler artık insan hayatını daha da kolaylaştırıyor. Yapay zekâ tabanlı geliştirilen birçok cihaz insan müdahalesine gerek duymadan bir tek tuşla yapılacak işi neticelendiriyor. Çamaşırın kirlilik derecesine ne kadar deterjan kullanılacağına artık insanlar değil makineler karar veriyor. Fırındaki yemegin pişip pişmediğine bakmak için artık fırının kapısını açmaya bile gerek yok. Bu yıl 99’uncusu düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı IFA 2023’e hayatı kolaylaştıran teknolojiler damga vuruyor. 5 Eylül’e kadar açık kalacak IFA’da tanıtılan yeni mutfak ve banyo teknolojilerini derledik.

n GrundIg AI Sense: Çamaşır makinesine de uyarlanan yapay zekâ teknoloji fuarda ilk kez tanıtıldı. AI-Sense mevcut çamaşır makinelerinin tüketicilere sunduğu tekstil türüne göre sunulan programların ötesinde, tüketicilerin ihtiyacına yönelik olarak hassas, hızlı, yoğun ve “eco” gibi program seçenekleri sunuyor. Çamaşır türüne göre değil, tüketicinin ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu teknoloji ile tüketicinin çamaşırlarının kumaş tipini düşünmesine gerek kalmadan yıkamaya ihtiyacına göre seçim yapması yeterli oluyor. Çamaşır makinesine entegre edilen akıllı sensörler sayesinde, kumaş türü, yükleme miktarı, kirlilik ve durulama seviyesi otomatik olarak tespit ediliyor. Sensörler sayesinde deterjan, su ve enerji tüketimini en ideal seviyede tutuyor.

Samsung Bespoke AI Combo: Bu kurutmalı çamaşır makinesi, gücünü dijital invertör ısı pompası teknolojisinden alıyor. AI Wash özelliği sayesinde cihaz, her yükteki kumaşların ağırlığını ve yumuşaklığını algılıyor. Kullanılacak su ve deterjan miktarını optimize etmek için, su bulanıklığına dayanarak, çamaşırların kirlilik seviyesini tespit ediyor.





Bu kurutmalı çamaşır makinesi, gücünü dijital invertör ısı pompası teknolojisinden alıyor. AI Wash özelliği sayesinde cihaz, her yükteki kumaşların ağırlığını ve yumuşaklığını algılıyor. Kullanılacak su ve deterjan miktarını optimize etmek için, su bulanıklığına dayanarak, çamaşırların kirlilik seviyesini tespit ediyor. LG InstaVIew fırın: Gelişmiş izolatörleri ve optimize edilmiş ısıtma kontrolü sayesinde LG’nin 24 inçlik fırını, A++ enerji verimliliği derecesine ulaşıyor. Yeni fırın ayrıca ısı kaybını en aza indiren dört katmanlı bir cam kapıya sahip ve kullanıcıların kapıyı açmasına gerek kalmadan içeriyi kolayca görmelerini sağlayan LG InstaView teknolojisi ile donatılmış durumda.





Gelişmiş izolatörleri ve optimize edilmiş ısıtma kontrolü sayesinde LG’nin 24 inçlik fırını, A++ enerji verimliliği derecesine ulaşıyor. Yeni fırın ayrıca ısı kaybını en aza indiren dört katmanlı bir cam kapıya sahip ve kullanıcıların kapıyı açmasına gerek kalmadan içeriyi kolayca görmelerini sağlayan LG InstaView teknolojisi ile donatılmış durumda. Vestel Dose-On: Dose-On teknolojisi bulaşık makinelerine de entegre edildi. Bu sayede her yıkamada deterjan eklemeye gerek kalmadan, kir ve yükleme seviyesine göre ihtiyaç duyulacak kadar deterjan kullanımı yapılıyor.





Dose-On teknolojisi bulaşık makinelerine de entegre edildi. Bu sayede her yıkamada deterjan eklemeye gerek kalmadan, kir ve yükleme seviyesine göre ihtiyaç duyulacak kadar deterjan kullanımı yapılıyor. BSH Home Connect: Bosch ve Siemens stantlarının birleştirici unsuru olan “Home Connect” özelliği, BSH’nin ev aletleri ve markaları arasında akıllı etkileşimi mümkün kılıyor. “Geleceğin evini şekillendirmek” teması altında geliştirilen teknolojilerle bulaşık makinesi programlarının ne kadar su ve enerji tükettiği görülebiliyor. Bulaşık makinelerinin aylık ve haftalık su ve elektrik tüketimine ilişkin genel bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

KUANTUM BİLGİSAYARDA DEV REKABET YAŞANIYOR

Aralarında IBM ve Google’ın da bulunduğu birçok teknoloji şirketi, yüksek hızlı işlem gücü sunan kuantum bilgisayarlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Statista verilerine göre 2020 yılında 412 milyon dolarlık pazara sahip kuantum bilişim pazarının, kuantum bilgisayarlardaki gelişmelerin artmasıyla birlikte 2027 yılında 8.6 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu pazarın uzmanları, halihazırda yüksek işlem gücü gerektiren işlemlerde süper bilgisayarların daha etkin kullanıldığını, yatırımların artmasıyla birlikte yakın gelecekte kuantum bilgisayarların kullanımının da artacağını belirtiyor.

EN UCUZ FİYATI VE EN UYGUN TARİHİ VERİYOR

Google kısa bir süre önce Google Uçuşlar’ı (Google Flights) tasarruf etmeye yardımcı olabilecek daha fazla bilgiyle güncellediğini açıkladı. Uygulama artık uçuş rezervasyonu yapmak için en ucuz tarihleri de söylüyor.

Dünya genelinde çeşitli ülkelere veya Türkiye içerisinde belirli bir tarih aralığında bir sehayat planlamak için Google’ın Flights uygulamasından uçuş rezervasyonu gerçekleştirilebiliyor. Şirketin son güncellemesiyle halen uygulamada olan hangi uçuş firmasının daha uygun fiyat verdiğinin öğrenilmesinin yanı sıra, fiyatların bugün için ortalamadan daha düşük veya daha yüksek olup olmadığını ve en iyi anlaşmayı sağlamak için uçuşun ne zaman rezerve edileceğini de bildiriliyor.

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