Beş teknoloji şirketi Apple'a karşı birleşti: Acil çağrı!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 22:47

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 22:47

Apple, Epic Games ile olan davasından beri sık sık “Rakibi olan tüm uygulama geliştiricilerinden fazla komisyon aldığı” iddialarıyla mahkemelik oluyor. Şirket yetkilileri bu komisyonların standart olduğunu belirtse de şirketler bu ifadeyi yalanlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın Apple’la karşı karşıya gelmesinin ardından Spotify CEO’su da yaklaşık 5 yıl önce bu aşırı yüksek komisyonlar ve Apple’ın “ikiyüzlü” davranışları nedeniyle dava açtıklarını hatırlatmış ve bu konuda şikayetlerini yinelemişti. Müzik devi Spotify’ın arından Deezer ve Basecamp şirketleri de sessizliğini bozdu ve AB Komisyonu yetkililerini göreve çağırdı.

Bundan yaklaşık 5 yıl önce Spotify ve diğer bazı şirketlerin şikayetleriyle gündeme gelen Apple’ın antitröst konusu bir süredir Spotify-Apple ve Epic Games-Apple davalarıyla sık sık alevlenmişti. İddialara göre Apple, App Store üzerindeki tüm satın alımlardan %30 komisyon alırken kendi uygulamaları ve Beats ve Shazam gibi alt şirketlerinden uygulama içinden ödeme hizmetine izin vererek daha uygun fiyatlar sunuyordu. Bu duruma en sert karşı çıkansa Epic Games olmuştu ve bu nedenle Fortnite App Store’dan kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz yıl ise Spotify, Apple’a Avrupa Birliği sınırları içerisinde dava açarak şirketin satın alım sürecini inceleyen yeni yasaların yürürlüğe girmesine neden olmuştu. Ancak tabii ki bu yasalar Apple’ı durdurmadı.

AB MERKEZLİ ŞİRKETLERDEN ACİL ÇAĞRI

Webtekno'da yer alan habere göre Spotify, Deezer, Basecamp, Proton, Schibsted ve 3 dijital medya kuruluşunun bulunduğu ekip, hazırladıkları ortak mektubu kamuoyuyla paylaştı. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve “Avrupa’nın Teknoloji Çağına Uyumluluğu” projesinin başındaki isim olan Margrethe Vestager’e yazılan mektupta 5 dünya devi marka, ağırlıklı olarak App Store’daki komisyon oranlarından ve bu komsiyon oranlarının markaların “boyun eğmesi” için koz olarak kullanılmasından bahsetti.

Apple'In alttan alta rakiplerini komisyonlarla tehdit ederek caydırmaya çalıştığını ve bu şekilde iOS platformunda baskın hale geldiğini belirten markalar, AB komisyonuna acil çağrıda bulunarak, “Komisyonun harekete geçmediği her gün Avrupa’lı tüketicilerin refahına engel olunduğunu” belirtti.

AB Komisyonu yetkilileri henüz mektupla ya da Apple’a karşı hamle yapıp yapmayacaklarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak 2023 yılının Apple için zorlu geçeceğini tahmin etmek pek de zor değil.