Beslenme alışkanlıklarının başka bir kanserle daha ilişkisi bulundu

Yayınlanma: 11.04.2025 - 18:08

Güncelleme: 11.04.2025 - 18:08

Sigara ve hava kirliliği gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, vücudun glikozu depolama şeklinin de hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği bildirildi. Yapılan araştırmada, glikojen adı verilen ve vücutta glikozu depolayan molekülün bazı akciğer kanseri türlerinin gelişiminde etkili olabileceği belirlendi. Bu bulgu, hastalığın biyolojisini anlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışmada, ‘uzaysal metabolomik’ adı verilen ileri düzey bir analiz yöntemi kullanıldı. Bu teknik, araştırmacılara doku içerisindeki küçük moleküllerin konumlarını yüksek hassasiyetle inceleme imkanı sunuyor. Ekip, bu yöntemi kullanarak glikojenin belirli akciğer kanseri hücrelerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Florida Üniversitesi’nden moleküler biyolog Ramon Sun, geliştirilen analiz platformuyla hastalıkların moleküler düzeyde adeta gözle görülür hale geldiğini belirtti. Sun, “Bu platform sayesinde, araştırmacılar daha önce fark edilmeyen moleküler örüntüleri ve etkileşimleri büyük bir detay ve derinlikle gözlemleyebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları uzun süredir glikojenin farklı kanser türleriyle olan bağlantısını araştırıyor. Bu son bulgular ise beslenme kalitesi ve metabolizmanın, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklarda sanıldığından daha önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor. Araştırmanın, hastalığın önlenmesi ve tedavisinde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.