Doktorlar uyardı: Geçmeyen boğaz ağrısı kanserin sessiz belirtisi olabilir

Yayınlanma: 10.04.2025 - 15:19

Güncelleme: 10.04.2025 - 15:19

Boğaz ağrısı çoğumuz için tanıdık bir şikâyet. Mevsimsel enfeksiyonlar, grip ya da alerji gibi nedenlerle sıkça yaşanabilir. Ancak uzmanlar, özellikle üç haftadan uzun süren boğaz ağrısının sıradan bir rahatsızlık olmayabileceği konusunda uyarıyor.

GEÇMEYEN BOĞAZ AĞRISI CİDDİYE ALINMALI

Dr. Kubes, “Boğaz ağrıları çok yaygındır ve genellikle endişe yaratmaz. Ancak üç haftayı aşan ve kötüleşen durumlar mutlaka araştırılmalıdır” diyerek erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor. Bademcik kanseri, baş ve boyun bölgesinde görülen bir kanser türüdür ve hastalığın en sık belirtisi, uzun süren boğaz ağrısı olabilir.

BADEMCİK KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ

Süregelen boğaz ağrısının yanı sıra şu belirtiler de dikkatle takip edilmelidir:

Yutkunma güçlüğü

Ses kısıklığı

Kulak ağrısı

Boyunda ağrısız şişlik veya kitle

Bu belirtiler yalnızca enfeksiyon kaynaklı olmayabilir; dolayısıyla özellikle iyileşmeyen ya da tekrar eden semptomlar mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.

KANSER RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Bademcik kanserinin gelişiminde bazı yaşam tarzı faktörlerinin etkisi büyüktür. En önemli risk faktörleri şunlardır:

Sigara ve alkol kullanımı

HPV (İnsan Papilloma Virüsü) enfeksiyonu

Bağışıklık sisteminin zayıflığı

HPV virüsü, özellikle son yıllarda baş ve boyun kanserleriyle daha fazla ilişkilendirilmiştir. Şüpheli durumlarda HPV testi de yapılmaktadır.