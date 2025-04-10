Doktorlar uyardı: Geçmeyen boğaz ağrısı kanserin sessiz belirtisi olabilir
Boğaz ağrısı çoğu zaman grip ya da soğuk algınlığıyla ilişkilendirilse de, üç haftadan uzun süren ağrılar ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir.
Boğaz ağrısı çoğumuz için tanıdık bir şikâyet. Mevsimsel enfeksiyonlar, grip ya da alerji gibi nedenlerle sıkça yaşanabilir. Ancak uzmanlar, özellikle üç haftadan uzun süren boğaz ağrısının sıradan bir rahatsızlık olmayabileceği konusunda uyarıyor.
GEÇMEYEN BOĞAZ AĞRISI CİDDİYE ALINMALI
Dr. Kubes, “Boğaz ağrıları çok yaygındır ve genellikle endişe yaratmaz. Ancak üç haftayı aşan ve kötüleşen durumlar mutlaka araştırılmalıdır” diyerek erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekiyor. Bademcik kanseri, baş ve boyun bölgesinde görülen bir kanser türüdür ve hastalığın en sık belirtisi, uzun süren boğaz ağrısı olabilir.
BADEMCİK KANSERİNİN DİĞER BELİRTİLERİ
Süregelen boğaz ağrısının yanı sıra şu belirtiler de dikkatle takip edilmelidir:
- Yutkunma güçlüğü
- Ses kısıklığı
- Kulak ağrısı
- Boyunda ağrısız şişlik veya kitle
Bu belirtiler yalnızca enfeksiyon kaynaklı olmayabilir; dolayısıyla özellikle iyileşmeyen ya da tekrar eden semptomlar mutlaka uzman bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.
KANSER RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER
Bademcik kanserinin gelişiminde bazı yaşam tarzı faktörlerinin etkisi büyüktür. En önemli risk faktörleri şunlardır:
- Sigara ve alkol kullanımı
- HPV (İnsan Papilloma Virüsü) enfeksiyonu
- Bağışıklık sisteminin zayıflığı
HPV virüsü, özellikle son yıllarda baş ve boyun kanserleriyle daha fazla ilişkilendirilmiştir. Şüpheli durumlarda HPV testi de yapılmaktadır.
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