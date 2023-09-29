Beyin aktivitesini izleyebilen özel bir sensör geliştirildi

Yayınlanma: 29.09.2023 - 13:34

Güncelleme: 29.09.2023 - 13:34

Teknolojiyi sağlık alanında kullanmak için çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, bu kapsamda yeni bir sensör geliştirdiler. Bu sensör, üç boyutlu baskı ile yapıldı. Kablosuz kulaklıklara kolaylıkla takılarak beyin aktivitesini izlemeyi sağlıyor.

KİŞİLERİN KULAK İÇİNDEN VERİLERİ TOPLAYABİLİYOR

California San Diego Üniversitesindeki araştırmacıların beyin aktivitelerini izleyerek, hastaların nöbet geçirme durumları ya da benzeri bazı rahatsızlıkları kolaylıkla takip etmek amacıyla geliştirdiği bu sensör, üç boyutlu yazıcı temelli olduğu için hem çok hafif hem de kablosuz kulaklıklara takılarak kullanılabiliyor.

Burada söylendiği kadarıyla 30’dan fazla kayıtlı nöbet türü var.

Bu tarz bir tasarım benimseyen araştırmacılar, hastaların hem beyin aktivitelerini kulaklık ile takip edebilecek hem de ter verilerini alabilecek.

Henüz geliştirilme aşamasında olan bu teknoloji için UC San Diego Biyomühendislik Profesörü Gert Cauwenberghs, ‘’Hem beyin bilişsel aktivitesini hem de vücut metabolik durumlarının dinamiklerini tek bir kulak içi cihazdan ölçebilmek günlük sağlık takibi için muazzam fırsatlar yaratabilir.’’ diyor.

Sensörü geliştirirken en temel sorunlardan biri de sensörleri kulağa, özellikle de kulak kanalının önünde yer alan ve kişiden kişiye farklılık tragus bölgesine yerleştirebilmekti. Bu, araştırmacıları kulaklığın yüzeyine kolayca takılabilen esnek yapıda bir sensör tasarlamaya yöneltti.

Geliştirilen bu yumuşak yapıdaki sensörün kablosuz kulaklığa doğrudan temas ettiğinden verileri doğru bir şekilde almayı isteyen araştırmacılar, temas durumu bozulmadan kulaklık hareket ettikçe ayarlanabilen bir yapı geliştirdi. Biyometrik sensörlerin hastaların terlerindeki verileri de incelemesi istendiği için hidrojel yapıda özel bir filmle kaplandı.