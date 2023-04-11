Çinli fenomen, uykusunda kablosuz kulaklık yuttu

Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:30

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:30

Çin'de internette Xiaoyong takma adıyla tanınan bir internet fenomeni, doktorları şaşırtan bir olay yaşadı.

Xiaoyong, gece tuvalete gitmek için uyandığı sırada kablosuz kulaklıklarından birinin kulağında olmadığını fark etti.

Kayıp kulaklığı bulmak için telefonundan bir müzik açmaya karar veren Xiaoyong, müziğin sesinin vücudunun içinden gelmeye başlayınca şaşırmaya başladı.

Xiaoyong, daha sonra uykusunda bir şekilde kulaklığı yuttuğunu anımsayarak, acilen hastaneye götürüldü. Hastanede çekilen röntgen sonucunda kulaklıklardan birinin karnının içinde olduğu tespit edildi.

Röntgen filminden elde edilen görüntüler, kulaklığın adamın karnında olduğunu gösteriyor.

Xiaoyong'un, karnından çıkan sesi video kaydına alarak, internetteki takipçilerine müzik dinletmesi viral oldu.

Doktorların, Xiaoyong'un karnındaki kulaklığı vücudundan çıkarması için bazı ilaçlar verdiği, ilaçların tesiri olmaması durumunda da cihazın bağırsaklarından çıkarılması için bir ameliyat olması gerekeceğini söyledikleri bildirildi.