Beynimiz, neden düşük bir hızda çalışıyor?

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:15

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:15

Yapay zeka araştırmacıları, insan düşüncesinin hızının saniyede yalnızca 10 bit olduğunu tahmin ediyorlar. Ancak bu veri hızı o kadar yavaş ki, beyin - bilgisayar arayüzleri ve yapay zeka çalışmalarında bir engel oluşturuyor.

Chip'in aktardığına göre Neuron dergisinde yayınlanan "Varoluşun Dayanılmaz Yavaşlığı: Neden 10 bit/s'de yaşıyoruz?" başlıklı bir makalede, Caltech mezunu araştırmacı Jieyu Zheng ve biyolojik bilimler profesörü Markus Meister, insan beyninin bilişsel bilmecesini sorguladı.

BEYNİN BİLGİLERİ İŞLEME HIZI

Araştırmacılar, "iç beyin düşünceyi saniyede yaklaşık 10 bit hızında işlerken, duyusal bilgileri işleyen dış beyin neden 100 milyon kat daha hızlı ve saniyede yaklaşık 10 ^9 bit hızında çalışıyor?" sorusunu soruyorlar. Yazarlar, "Bu sayılar arasındaki çarpıcı karşıtlık açıklanamıyor ve beyin fonksiyonlarının temel yönlerine değiniyor: Varoluş hızımıza bu hız sınırını hangi sinirsel alt yapı koyuyor? Beyin 10 bit/s işlemek için neden milyarlarca nörona ihtiyaç duyuyor? Neden aynı anda yalnızca bir şey düşünebiliyoruz?" diye sorularına devam ediyorlar.

Bu çıkarımı hemen test edip, aynı anda birden çok konuyu düşünmeye çalışabilirsiniz ve muhtemelen başaramayacaksınız. Öte yandan bilgisayarlar aynı anda çok sayıda yazılımı çalıştırabilme yeteneğine sahipler ama çok daha karmaşık bir yapı olan insan beyni bunu beceremiyor.

Araştırmacılar, bir kişinin 100 yıl boyunca, günde 24 saat, saniyede 10 bit veri emdiğini varsaydığında ortaya sadece 5 GB'lık bir veri deposunun çıktığını hatırlatıyorlar. Dolayısıyla, birkaç bin liraya satın alacağınız giriş seviyesi bir telefonun ucuz kamerasıyla çekilen birkaç video bile bir insanın 100 yıl boyunca biriktirebildiği veriden daha fazla yer kaplıyor.

Bu yavaş ve düşük kapasite, insanın bilgisayarlarla entegre olmasını ve bazı hastalıkların tedavisini de engelliyor. Örneğin, gözün içine yerleştirilen elektrot dizileri kullanılarak ganglion hücrelerinin bir video kameradan gelen sinyallerle uyarılması yoluyla görme yeteneğinin geri kazandırılması için yapılan çalışmalar, saniyede gigabit mertebesinde veri hızları istiyor ancak insan beyni bu hızı karşılamadığı için körlük tedavi edilemiyor.

Öte yandan bu yavaş hızına rağmen insan beyni hala tam anlamıyla keşfedilemeyen büyük bir sır olarak kalmaya devam ediyor.