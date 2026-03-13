MSB'den 'üçüncü füze' açıklaması: Etkisiz hale getirildi

Adana'da gece saat 03.25 sıralarında 5 dakika boyunca sirenler çaldı, ardından patlama sesi duyuldu. İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçilirken, sosyal medya paylaşımlarında füze olduğunu ileri sürülen ve İncirlik Üssü'de doğru yönelen bir cismin görüntüleri de paylaşıldı. Yaşananlarla ilgili gündüz saatlerinde kadar beklenen resmi açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şöyle:

"İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

Türkiye toprakları içinde ilk olarak 4 Mart'ta Hatay Dörtyol'a, daha sonra 9 Mart'ta Gaziantep'e mühimmat parçası düşmüştü. İran makamları ise iki olayda da hedefin Türkiye olmadığını açıklamıştı.