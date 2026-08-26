Bezos'un 2 milyar dolarlık teklifini reddettiler: 5 trilyon veriyi işleyen yeni yapay zeka tanıtıldı

Yapay zeka teknolojilerinde metin ve dil odaklı modellerin ötesine geçen yeni bir sistem tanıtıldı. Anima Anandkumar ve Benedikt Jenik tarafından kurulan Accelerated Understanding Inc, geliştirdikleri yeni yapay zeka modelinin tek seferde 5 trilyon veri parçasını işleyebildiğini açıkladı. Şirketin sunduğu sistem, Anthropic ve Google gibi teknoloji devlerinin önde gelen yapay zeka modellerinin tek seferde değerlendirebildiği veri miktarından yaklaşık 5 milyon kat daha fazla kapasiteye sahip bulunuyor.

METİN DEĞİL FİZİK YASALARI MERKEZE ALINDI

Yeni sistem, ChatGPT ve benzeri büyük dil modellerinden (LLM) temel bir çalışma prensibiyle ayrılıyor. ChatGPT gibi Transformer mimarisine dayanan sistemler metinler üzerinden sıradaki en olası kelimeyi tahmin etmeye çalışırken, Accelerated Understanding'ın modeli doğrudan fiziksel olayları öğrenmeyi ve tahmin etmeyi hedefliyor.

Caltech'te matematik ve bilgisayar bilimleri profesörü olan kurucu ortak Anandkumar, geliştirdikleri teknolojiyi "Dil merkezli zeka anlayışı insanı merkeze koyuyor. Fiziği merkeze koymak ise doğa merkezli bir bakış açısı" sözleriyle özetledi. Yapay zeka, Google'ın Transformer mimarisi yerine Anandkumar'ın öncülük ettiği "sinirsel operatörler" (neural operators) teknolojisini temel alıyor.

ÇİP TASARIMINDAN HAVA TAHMİNİNE KADAR GENİŞ KULLANIM

Fiziksel sistemlerin doğrudan modellenmesi amacıyla geliştirilen teknoloji, laboratuvarlardaki deneme-yanılma süreçlerini azaltmayı hedefliyor. Şirkete göre yapay zeka modeli özellikle şu alanlarda hizmet verecek:

Yarı İletken ve Çip Tasarımı: Malzeme ve sıcaklık faktörlerini optimize ederek çip performansını artırma,

Aşırı Hava Olayları: Karmaşık meteorolojik verileri hızlı bir şekilde hesaplayarak gelişmiş hava tahmini yapma,

Enerji ve Jeoloji: Enerji şirketleri için jeolojik verilerin analiz edilmesi ve jeolojik modellemeler,

Robotik Teknolojiler: Fiziksel sistemlerin otomasyonu ve robotik hareket kontrolü.

İlk etapta son tüketiciler yerine kurumsal müşterilere odaklanacak olan şirket, tek bir yapay zeka altyapısıyla farklı fizik problemlerine çözüm sunmayı amaçlıyor.

JEFF BEZOS'UN 2 MİLYAR DOLARLIK TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Şirketin geliştirdiği bu yenilikçi yaklaşım, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve yatırımcı Vik Bajaj'ın da dikkatini çekmişti. Bezos ve Bajaj'ın kurduğu Project Prometheus kapsamında Anandkumar ve Jenik'e şirketin %35 hissesi, yıllık 2 milyon dolara varan maaş ve B serisine kadar 2 milyar doların üzerinde sermaye garantisi teklif edildi. Ancak iki bilim insanı bu cazip teklifi reddederek kendi bağımsız şirketlerini geliştirmeyi tercih etti. Teklifi reddedilen Project Prometheus ise Haziran 2026'da 12 milyar dolarlık B serisi yatırıma ulaşarak karmaşık fiziksel üretim sistemlerini otomatikleştiren yapay zeka çalışmalarını sürdürdü.

FİKRİN TEMELİ NVİDİA VE AMAZON DENEYİMİNE DAYANIYOR

Daha önce Amazon'da araştırmacı ve Nvidia'da beş yıl yönetici olarak görev yapan Anandkumar, grafik işlemcilerin ileri yapay zekada kullanımı üzerine önemli çalışmalara imza attı. 2021 yılında Nvidia CEO'su Jensen Huang tarafından da GTC konferansında desteklenen sinirsel operatörler projesi, teorik fizikçilerin ve meteorologların yaptığı karmaşık hesaplamaları çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme potansiyeline sahip.