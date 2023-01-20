Bilim insanı dünya simülasyonunu hacklemek için yol arıyor

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 07:40

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 07:40

Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'de görev alan yazılımcı ve bilgisayar bilimci Anderson, yakınlarıyla kısa röportajlar yaparak, "simülasyonda" neyi değiştirmek istediklerini sordu.

Sonuçlarını kişisel blogunda yayımladığı bir yazıda açıklayan akademisyen, "Dünya simülasyonunu hackleyebilecek" bilgisayar korsanlarına seslendi.

Simülasyon teorisi nedir?

Simülasyon teorisi, kabaca, bu evrenin aslında başka canlıların tasarladığı bir bilgisayar programı olduğu anlamına geliyor. Teori, "Evrende yaşam nasıl ortaya çıktı?" sorusuna kadar dayanıyor.

Dünya'da ve dolayısıyla evrende yaşamın gelişmesi için gereken karmaşık koşulların ve olaylar zincirinin nasıl ortaya çıkabildiği bilim dünyasının en büyük gizemlerinden.

Bazı fizikçiler, çoklu evren teorisinin bu soruyu cevaplayabileceğine inanıyor. Buna göre bizimki gibi birçok evrenin var olduğu farz edilirse en az bir tanesinde gerekli koşulların oluşması şaşırtıcı değil.

Öte yandan bazı bilim insanları bu soruya tamamen farklı bir cevap veriyor: Evren, birilerinin bilgisayarda ince ayarlamalar yaptığı bir simülasyon olabilir.

Evren "hacklenebilir" mi?

Anderson'a göre Dünya ve bu evren bilgisayarda oluşturulmuş bir simülasyonsa onu hacklemek mümkün olabilir.

Öte yandan Dünya simülasyonunun 8 milyar insanı içerecek kadar karmaşık olduğu düşünülürse eldeki teknolojilerle simülasyonu hacklemek mümkün olamaz.

Anderson bu noktada, Dünya simülasyonunu kuracak teknik bilgiye ve teknolojiye sahip kişiler arasındaki bilgisayar korsanlarına işaret ediyor.

"YEDEK SİMÜLASYONLAR OLUŞUYOR"

Ayrıca Dünya simülasyonu açık kaynaklıysa birçok bilgisayar programcısının da onun üzerinde değişiklik yapması mümkün olabilir. Anderson'a göre simülasyon üzerinde iyileştirmeler yapmak, temeldeki yazılım programını değiştirmekten ibaret olmalı. New York Times'a konuşan bilim insanı, "Bir programcı olarak, bu değişikliklerin tam olarak neler olabileceğini düşündüm" dedi.

Bunun ardından Anderson "meta hacker" adını verdiği, simülasyon dışından kişilere mesaj gönderme kararı aldı ve bahsi geçen röportajları yapmaya başladı.

Diğer bir deyişle, ailesine, dostlarına ve meslektaşlarına "Dünya simülasyonunda neleri değiştirmek istersiniz?" diye sordu.

Indepedent Türkçe'de yer alan haberde verilen cevaplar arasında simülasyonu duraklatma yeteneği veya pişmanlıkları telafi etmeye yarayacak geri sarma seçeneği gibi fikirler yer aldı. Anderson'ın talebi ise simülasyonun her adımda çatallanması, yani şimdikiyle birebir aynı olan yedek simülasyonlar oluşturulmasıydı. Akademisyen bu isteğinin nedenini şöyle açıkladı:

Aksi takdirde meta hackerlar simülasyona en baştan başlamak zorunda kalabilir ve ben var olmayabilirim.