Bilim insanı paranın üzerindeki 'bakterileri' ortaya çıkarttı

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 07:00

Bir bilim insanı, banknotlardaki ve hatta çevremizdeki pek çok şeyin üzerindeki görünmez canlıları ortaya çıkarttı ve bazı "ürkütücü ve sümüksü görünen canlıların" ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadığını da itiraf etti.

Son zamanlarda sayıları artan “farklı cisimler üzerindeki küçük bakteriler, canlılar” videolarının ardından bir bilim insanı, kişisel eşyalarımızda hangi mikropların gizlendiğine ışık tutan videoları ile bakterilerin gizli dünyasını ortaya çıkarıyor. TikTok'taki adıyla @Micromani2023 tarafından hazırlanan şok edici videolar, banknotların, telefon ekranlarının ve hatta muslukların her tarafında gezinen görünmez bakterileri gösteriyor.

SADECE BANKNOT DEĞİL PEK ÇOK YERDEKİ BAKTERİLERİ ORTAYA ÇIKARTIYOR

Chip'te yer alan içeriğin detaylarına göre gerçek adı Amani Abdlrasul olan araştırmacı, platformda 60.000'den fazla takipçiye sahip ve günlerini Tampa, Florida'da bir tıbbi laboratuvar bilimcisi olarak geçiriyor.

39 yaşındaki bilim insanı, Florida'daki bir laboratuvarda, hastaların mustarip olabileceği hastalıkları belirlemek için her gün yaklaşık 700 numuneyi test ediyor. Ancak Amani, kendisinin bile 100 dolarlık bir banknotta bulduğu bakteriler karşısında şaşkına döndüğünü ve bazı olağandışı 'ürkütücü ve sümüksü bakterilerin' tanımlanamaz olduğunu söylüyor.

Amani, yaptığı paylaşımda “100 dolarlık bir banknotu kanlı agar üzerine sürdüm ve 24 saat inkübe ettim. Bakterilerin bir kısmı Staphylococcus türleriydi. Ürpertici ve sümüksü görünenlerin ne oldukları hakkındaysa hiçbir fikrim yok. Dijital para birimi için hazırım” dedi.

Staphylococcus bakterileri genellikle zararlı olmasa da ciddi vakalarda zatürree, kalp sorunları ve kemik enfeksiyonlarına neden olabilir.

Amani, TikTok videolarında umumi tuvalet koltukları, içecek makineleri ve hatta telefon ekranlarına da mikrop testi yaptı. Testin bir parçası olarak, numunelerden sürüntü almak için genellikle steril pamuk tomurcukları ve aşılama iğneleri kullanılıyor. Bunlar daha sonra bir inkübatörde 24 saatlik ve 48 saatlik bir süre boyunca büyütülmeden önce agar jöle üzerine hafifçe sürülüyor.

Belki de pek şaşırtıcı olmaması gereken bir şekilde, hemen her yerde zararlı bakteriler bulunuyor ve hatta kendi cildimizin üzerinde bile yer alıyorlar. Bu bakteriler, genellikle yalnızca yanlış yerlerde bulundukları zaman patojenik oluyor. Ellerimizi yıkamanın tüm sağlık uzmanlarının belirttiği gibi önemli olmasının en büyük sebeplerinden biri de bu.

Amani’nin videoları, daha önce etkileyici bir şekilde cep telefonu ekranlarındaki zararlı bakterileri ve mikropları gösteren bir araştırmayı takip ediyor. Bu araştırmada, ekranlarda bulunan bakterilerin ve mikropların çeşitliliğinin şaşırtıcı olduğu söylenirken, telefon temizliğinin önemi bir kez daha vurgulanıyordu.