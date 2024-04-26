Bilim insanları 150 dakika içinde oluşan sentetik elmas üretti

Laboratuvar ortamında sadece 150 dakika içinde oluşan sentetik elmas üretmeyi başardılar. Elmasın doğal olarak oluşması için milyonlarca yıl gerekiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:58
Bilim insanları 150 dakika içinde oluşan sentetik elmas üretti
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Doğal elmasların oluşum sürecine bakıldığında aşırı basınç ve sıcaklıkların etkisiyle milyarlarca yıl alır. Bunun yanında elmas gibi davranan ve sentetik olarak üretilebilecek elmaslar için bir süredir çalışmalar yapılıyordu. Güney Kore Temel Bilim Enstitüsündeki bir grup bilim insanı ise sentetik olarak elmas üretmeyi başardı. Hem de 150 dakika gibi kısa bir sürede peki bu mümkün mü?

Sentetik elmas üretimi uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir alan. 1940'larda, Amerika Birleşik Devletleri, İsveç ve Sovyetler Birliği'nde elmas üretilmesine ilişkin sistematik araştırmalar başlasa da günümüze kadarki süreçte elle tutulur sonuçlara ulaşılamadı.

Laboratuvar ortamında sentetik elmas üretmek için yüksek sıcaklığa ve basınca ihtiyaç var. Üretilen sentetik elmasın aynı zamanda bunun ardından uzun bir süre ezilmesi de gerekiyor. Güney Kore'deki araştırmalar ise bunu dakikalar içinde gerçekleştirebilecek bir yöntem buldu.

KISA SÜREDE SENTETİK ELMAS ÜRETMEK MÜMKÜN HALE GELDİ

Buluşu gerçekleştiren bilim insanları, yüksek hızlı elmas üretimi için sıvı metal alaşım tercih ettiler. Tercih edilen malzeme 1 atm basınç ve 1.025 santigrat derece sıcaklıkta elmasa dönüştürüldü. Söz konusu araştırma makalesi Nature'da yayınlandı ve aktarılana göre süreç sadece 150 dakikada tamamlandı. Sıvı metal alaşımda galyum, demir, nikel ve silikon gibi metaller yer alıyor. Bahsi geçen karışım, metan ve hidrojen ile reaksiyona sokuldular.

Çalışma her ne kadar saygın bir bilim dergisinde yayınlansa da erken aşamada olduğu belirtiliyor. Araştırmacılar, buldukları tekniğin umut vadettiğini söyleseler de çalışmaların daha süreceğinin de altı çiziliyor.


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