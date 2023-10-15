Son derece ender bulunan mavi elmasın eşsiz özelliği şaşırtıyor

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:14

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:14

"Okavango Mavi Elmas" adı verilen bu değerli taş, Botsvana'daki Orapa madeninde keşfedildi ve merak uyandırıcı gök mavisi rengiyle Dünya'nın derinliklerine dair birçok sır barındırıyor.

Botsvana hükümetine ait Okavango Elmas Şirketi'nden Marcus ter Haar, "Elması gördüğümüz ilk anda çok özel bir şeye sahip olduğumuzu anladık" diyor.

DAHA ÖNCEKİ ELMASLARA BENZEMEYEN BİR RENGİ VAR

"20 karatlık cilalı elması inceleyen herkes, onun daha önce gördükleri hiçbir mavi taşa benzemeyen benzersiz rengine hayran kaldı" ifadelerini kullanan şirket yetkilisi, bu elması "hayatta bir kez bulunabilecek bir şey" diye niteledi.

Independent Türkçe'nin Popüler bilim sitesi PopSci'den aktardığı habere göre elmasın yerin yaklaşık 668 kilometre altından geldiği düşünülüyor.

Bu derinlikte çok miktarda bor yok. Ancak yine de Okavango elması önemli miktarda bor içeriyor. Hatta bu elmastaki bor miktarı azottan bile fazla. Azot, elmaslarda sık rastlanan bir element.

Okavango, eşsiz rengini büyük ölçüde okyanusa borçlu. Zira tektonik plakaların çarpışması sonucu Dünya'nın çok derinlerine inen elmas malzemesinin okyanustan da bor aldığı düşünülüyor.

Tüm bu süreç, üç milyar yıl önce meydana geldi. Okavango mavi elması gibi nadir ve tuhaf taşlar sayesinde söz konusu tektonik süreçlere dair daha fazla bilgi edinmek mümkün hale geliyor.

Elmas ilk çıkarıldığında, yani işlenmeden önce 41,11 karattı. İşlendikten sonra taşa "Fantastik Derin Mavi" adı verildi.

Kendine has rengi olan taşlar dünya genelinde yalnızca belirli madenlerde ortaya çıkıyor. Bunun nedeni, söz konusu taşlara renk veren ortak jeolojik süreçler.

Elmaslar genellikle karbon atomlarının birleşiminden dolayı şeffaf oluyor. Ancak saflıkları bozulduğunda farklı renkler alabiliyor.

Renkli elmaslar gezegende çıkarılan taşların yaklaşık yüzde 0,01'ini oluşturuyor. Mavi, pembe, yeşil, mor, turuncu ve kırmızı taşlar en nadir olanlar. Sarı ve kahverengi elmaslarsa biraz daha yaygın görülüyor.

Örneğin dünyanın en pahalı elması unvanlı taşın rengi pembe. O da Okavango elmasıyla aynı bölgeden geliyor.