Bilim insanları araştırmayı sürdürüyor... Jüpiter’den gelen ‘gizemli ışık’
Gökbilimciler, Jüpiter'den gelen gizemli ışığın yeniden görüldüğünü açıkladı.
Japon gökbilimciler, Jüpiter’de bir ay önce ortaya çıkan gizemli ışığın yeniden görüldüğünü açıkladı. Kyoto Üniversitesi’nden Ko Arimatsu liderliğindeki bir ekip, 15 Ekim’de Jüpiter üzerinde yaklaşık dört saniye boyunca görünen gizemli parlak bir ışığın görüntülerini yayınladı.
Olay, Jüpiter’in Kuzey Ilıman Kuşağı’nın güney kenarına yakın Kuzey Tropikal Bölgesi’nde meydana geldi. Parlak ışığın son bir yıl içerisinde belirli aralıklara tam dokuz kez gözlemlendiği bildirildi.
“TARİHTE İLK KEZ...”
Araştırmacılar, Twitter’da yayımladıkları mesajda, “Tarihte ilk kez, küçük bir cismin Jüpiter’in yüzeyiyle 15 Ekim 22:24’te (JST) çarpıştığı andaki ışık parlamasını eşzamanlı olarak gözlemlemeyi başardık.” ifadelerini kullandı. Işık hüzmesinin ilk olarak Sky ve Telescope tarafından rapor edildiği bildirildi.
Jüpiter’in yüzeyine, her yıl düzinelerce, belki de yüzlerce asteroit çarpıyor. Çünkü dev gezegen, bu tür nesnelerin Dünya’ya çarpmasını engellemek için adeta bir engelleyici görevi görüyor.
-Sözcü
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