Bilim insanları canlı deri ile makineyi birleştirdi

10 Haziran 2022 Cuma, 13:01

Japonya'nın Tokyo Üniversitesi'nde bilim insanları, canlı deri ile makineyi birleştirerek kendini iyileştirebilen robotik parmak geliştirdi.

Guardian'ın haberine göre, Matter dergisindeki çalışmayı yürüten profesör Shoji Takeuchi, "Cilt dokusu ile robotun uyumuna biz de şaşırdık." dedi. "Ancak bu çalışma, canlı deriye sahip robotlar yaratmanın ilk adımı" diye konuştu.

Takeuchi, "Bence canlı deri, hayvan vücutlarını kaplayan malzemeyle tamamen aynı olduğu için robotlara canlı yaratıkların görünümünü ve dokunuşunu vermek için nihai çözümdür" dedi. Bu tür ilerlemelerin “insanlar ve robotlar arasında yeni bir ilişki kurma” potansiyeline sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Profesör, cerrahi operasyonlar ile gerçekleştirilen yüz nakli gibi deriye deri naklinden sonra gerçekleştridikleri çalışmanın bir ilk ve önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çalışma ekibi daha gerçekçi insansıların, hasta bakıcılık ve hizmet sektörü de dahil olmak üzere çeşitli rollerde insanlar ile doğal bir şekilde etkileşime girebileceği görüşünde.

"KURURSA, ÖLÜR"

Profesör Takeuchi, "Parmak konusunda çalışmamız devam ediyor. Hareketleri belirgin şekilde mekanik olan parmağın derisi doğal deriden çok daha güçsüz olduğu için nemli kalması gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Takeuchi, "Parmak, çalışma ortamından çıktığında terli görünüyor. Elektrik motoru ile çalıştığı için hareket esnasında çıkan tıkırtı seslerini duymak da ilginç bir deneyim" dedi.

Çalışma ekibi ayrıca duyusal nöronlar, saç kökleri, tırnaklar ve ter bezleri gibi daha karmaşık fonksiyonel yapıları deriye dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca deri kaplı robotik bir yüz üzerinde çalışıyor