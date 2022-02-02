Bilim insanları dünyada kaç ağaç türü olduğunu tespit etti

02 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Aralarında Avustralya'dan araştırmacıların da bulunduğu doğal kaynakları koruma bilim insanlarından oluşan bir uluslararası ekip, dünyada kaç ağaç türü olduğu sorusuna en sonunda yanıt bulduklarına inanıyor. ABD'nin bilim dergisi PNAS'ta yayımlanan ve yaklaşık 150 bilim insanının çabalarının sonucunu yansıtan liste, yaklaşık 73 bin türü içeriyor.

Sunshine Coast Üniversitesi'nden (USC) Doçent Andy Marshall, "son derece heyecan verici" küresel ağaç veri setinin, "ekoloji ve biyoçeşitlilik konusundaki bulmacanın önemli bir parçasını oluşturduğunu" söyledi.

Bu verileri kullanarak yerli orman restorasyonu konusunda hükümetler için öncelikler belirlemek üzere maliyet-fayda analizi yapan Marshall, "Bilgiler ne kadar iyi olursa koruma öncelikleri ve biyoçeşitlilik hedefleri ve yönetimi için ulusal ve uluslararası planlara o oranda daha iyi bilgi sağlayabiliriz" şeklinde konuştu.

Marshall bu zor kazanılan deneyimi elde etmek için, 1998 yılında Doğu Afrika'da Tanzanya boyunca zorlu bir seyahat yapmış, sonra Avustralya'ya gitmiş ve 5 yıl boyunca topladığı zengin verileri analiz etmiş.

Seyahatleri sırasında Hint ayvası familyasından iki yeni Afrika ağaç türü de dahil olmak üzere bazı keşiflerde de bulunmuş.

"Bunlardan biri, Mischogyne iddi olarak adlandırdığımız ve dağlarda 20 metreye kadar uzayan bir çiçekli bitkiydi" diyen Marshall, bu ağaca Tanzanyalı bir botanikçinin adını verdiklerini ve botanikçinin bundan büyük memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

9 BİN SINIFLANDIRILMAMIŞ TÜR

Uluslararası ekip toplamda yaklaşık 9 bin sınıflandırılmamış tür keşfetti. Şimdi bu türlerin adlandırılması ve bilimsel betimlemelerinin yapılması gerekiyor. Okyanusya bölgesinde yaklaşık 6 bin 700 bilinen ağaç türünün ve daha önce keşfedilmemiş bin 500 türün bulunduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, Avustralya'nın kuzeydoğusundaki tropik ve subtropik ormanların ve Pasifik adalarının bu tür keşifler için ideal yerler olduğunu söylüyor.

Projenin lideri olan Purdue Üniversitesi'nden Roberto Cazzolla, bulgularının, "küresel orman biyoçeşitliliğinin, arazi kullanımı ve iklimdeki insan kaynaklı değişikliklere karşı hassas olduğunu ve bu değişikliklerin nadir türleri ve küresel ağaç zenginliğini orantısız şekilde tehdit ettiğini" ortaya koyduğunu söyledi.

Öte yandan Marshall, Avustralya ve Tanzanya'da ve kurduğu yardım kuruluşu Reforest Africa (Afrika'yı Yeniden Ağaçlandıralım) aracılığıyla USC'den doktora öğrencileriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Marshall, Cassowary Coast ve Atherton Tablelands'de kurulmuş olan araştırma arazilerine ek olarak, Avustralya'nın en kuzeyindeki Cape York'tan Queensland kıyılarına kadar yeni bitkilendirme arazileri kurma konusunda çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua