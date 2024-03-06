Bilim insanları elektronik atıkları servete dönüştürmenin yöntemini buldu

Yayınlanma: 06.03.2024 - 13:25

Güncelleme: 06.03.2024 - 13:25

Bilim insanları elektronik atıklardan altın geri kazanımı için etkili bir yöntem geliştirdi ve bu yöntemle, harcanan her bir dolar karşılığında 50 dolar değerinde altın elde edilebileceğini söylüyorlar. Araştırmacılar, sürdürülebilir ve ticari bakımdan uygulanabilir olduğunu iddia ettikleri yöntemde, elektronik atıklardan değerli metali geri kazanmak için peynir yapım sürecinin yan ürünü olan protein süngerleri kullandı.

20 ESKİ BİLGİSAYAR ANAKARTINDAN 450 MİLİGRAMLIK 22 AYAR ALTIN PARÇASI

Populer Science Türkçe'de yer alan çalışmada bilim insanları sadece 20 eski bilgisayar anakartından 450 miligramlık 22 ayar altın parçasını geri kazandı. Bulgular, kaynak malzemelerin tedarik maliyetlerinin ve tüm süreç için enerji maliyetlerinin, geri kazanılabilecek altının değerinden 50 kat daha düşük olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları altın elde etmek için peynir altı suyu proteinlerinin doğasını asidik koşullarda yüksek sıcaklıklarda değiştirerek bir protein bulamacı oluşturdu ve bu bulamacı kurutarak sünger elde etti.

Araştırmacılar daha sonra 20 anakarttan metal parçaları çıkarıp bir asit banyosunda çözdükten sonra altın iyonlarını çekmek için çözeltiye bir protein lifli sünger yerleştirdi.

Diğer metal iyonları da liflere yapışabilirken, altın iyonları bunu çok daha verimli bir şekilde yapıyor. Bilim insanları daha sonra süngeri ısıtarak altın iyonlarını pullara dönüştürdü ve bu pulları eriterek altın parçası haline getirdi.

Advanced Materials akademik dergisinde açıklanan yöntemi kullanarak, 20 bilgisayar anakartından yaklaşık 450 miligramlık parça elde edebildiler. Çalışmada külçenin yüzde 91'inin altın, geri kalanınınsa bakır olduğu ve bunun da 22 karata karşılık geldiği belirtildi.

Araştırmacılar, tüm süreç için enerji maliyetlerine eklenen kaynak malzemelerin tedarik maliyetlerinin, geri kazanılabilecek altının değerinden 50 kat daha düşük olduğunu söylüyor. Çalışmanın yazarlarından ve ETH Zürih'ten Profesör Raffaele Mezzenga yaptığı açıklamada, "En sevdiğim şey, elektronik atıklardan altın elde etmek için bir gıda endüstrisi yan ürünü kullanıyor olmamız... Bundan daha sürdürülebilir bir şey olamaz" dedi.