Türk bilim insanı Canan Dağdeviren elektronik sutyen geliştirdi: Meme kanserini erken teşhis edebilecek

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:03

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:03

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ikinci en büyük sorumlusu olan meme kanseri, ardında Türk bir bilim insanının olduğu yeni cihaz sayesinde çok daha erken tespit edilebilecek, daha kolay takip edilecek.

Massaschusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Canan Dağveren ve ekibi, 6 yıldır geliştirdiği elektronik sutyen projesini tamamladı, ilk pilot çalışmada büyük başarı yakaladı.

Sutyen, memenin ultrason görüntüsünü hiçbir ultrasona ihtiyaç duyulmadan çekmeye imkân tanıyor.

MEME KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİNDE ROL OYNAYABİLECEK ELEKTRONİK SUTYEN

WebTekno'nun aktardığı habere göre; elektronik sutyen, ilk klinik çalışmasında 71 yaşındaki bir kadında meme kistlerini tespit etmeyi başardı. Gönüllü kişi halihazırda geçmişte meme sorunlarıyla karşılaşmış bir kişiydi. Çalışmada sütyenden önce standart ultrason taraması yapıldı.

Çalışmanın ikinci aşamasındaysa kadından “cUSBr-Patch” olarak adlandırılan sutyeni giymesi istendi. Kadının sol memesi altı farklı lokasyondan tarandı. Yalnızca 0,3 santimetre kadar küçük kistlerin bile tespit edilebildiği görüldü.

Kistin görüntülenebilmesinin yanı sıra bu görüntülemenin ‘nasıl’ı da büyük bir başarıya işaret etti. Ekip, cihazdan alınan görüntülerin geleneksel ultrasonla karşılaştırılabilir kalitede olduğunu, meme dokusunun da sekiz santimetre derinliğe kadar görüntülenebildiği açıklandı.

"FATMA TEYZEMLE BİRLİKTE HAYAL ETMİŞTİK"

Çalışmanın Canan Dağdeviren için de manevi değeri var:

“Dokuz yıl önce Fatma Teyzem periyodik olarak kontrol altında olmasına rağmen meme kanserine yakalandı ve sadece 6 ay hayata tutunabildi. Bu çalışmayı, Fatma Teyzem son 12 gününü yaşarken hasta yatağında birlikte hayal edip tasarlamıştık ve artik hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek. Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum; yalnız değilsiniz.”