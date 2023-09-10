Bilim insanları hala çözemedi: Okyanusun binlerce metre altında bulundu!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 17:42

Güncelleme: 10.09.2023 - 17:42



Kaynak: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska



Alaska'nın Pasifik sularında yaşanan gizemli bir keşif, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Bir denizaltı kaşifi tarafından Pasifik kıyısı açıklarında okyanus tabanında bulunan altın rengi bir küre, bilim insanlarını şaşırttı. Bu sıradışı nesnenin kimliği, DNA analizi ve bilimsel testlerle çözülmeye çalışılıyor.

GİZEMLİ ALTIN KÜRE: DOĞADAN MI, YOKSA YABANCI BİR VARLIK MI?

Alaska'nın Pasifik kıyısı açıklarında keşfedilen bu altın küre, bilim dünyasında büyük bir merak uyandırdı. NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi) bilim insanları, kürenin kaynağını belirlemek için çeşitli teoriler öne sürdüler. Bu teoriler, tanımlanamayan bir deniz canlısının bıraktığı bir yumurtadan, benzersiz bir deniz süngeri türüne kadar uzanıyor. Nesnenin kimliğini belirlemek için titiz bir bilimsel inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska



DIŞ YÜZEYİ DERİ BENZERİ BİR DOKUYA SAHİP

Seascape Alaska 5 keşif gezisinin bir parçası olarak gerçekleşen bu sıradışı keşif, bilim dünyasında birçok spekülasyona yol açtı. Uzaktan kumandalı bir denizaltı kaşifi tarafından keşfedilen altın küre, yaklaşık iki mil (3 bin 218 km) derinlikte bulundu. NOAA bilim insanları, kürenin dış yüzeyini "deri benzeri" bir dokuya sahip olarak tanımladılar. Ancak bu gizemli nesnenin doğası hala çözülebilmiş değil.

Kaynak: NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska



ALTIN KÜRENIN KİMLİĞİ: DNA ANALİZİ VE LABORATUVAR İNCELEMELERİ

NOAA bilim insanları, altın kürenin kimliğini belirlemek için DNA analizi ve diğer bilimsel testlere başvuruyorlar. İlk görüntüler altın renginde bir nesneyi gösterse de, uzmanlar bu rengin denizaltının farlarından kaynaklandığını düşünüyorlar. Laboratuvarda yapılan sonraki incelemeler ise nesnenin daha kahverengi-sarı bir renge sahip olduğunu gösteriyor.