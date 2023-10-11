Bilim insanları insan derisine çok benzeyen bir deri geliştirdi

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:31

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:33

Yeni yapılan bir keşfe göre artık insanlar kalıcı deri bozukluklarıyla yaşamak zorunda kalmayacak. Ciddi deri yanıkları ya da yaralarından muzdarip olan kişilerin hayatını çok daha iyi hale getirecek buluş, biyobaskı yöntemiyle geliştirilmiş ve insan derisine oldukça benzeyen yapay bir deriye dayanıyor.

GERÇEK DERİDEKİ KATMANLARA SAHİP

Araştırmacılar, insan derisinde bulunan altı ana hücre tipinin tamamını içeren bir cilt geliştirdiklerini duyurdular. Bu ne anlama geliyor? Geliştirilen bu deri, gerçek insan derisinde bulunan üç katmana da sahip. Böylelikle 'gerçek deriye' oldukça yakın bir yapıya sahip.

Laboratuvarda gerçekleştirilen testlerde biyobaskı yöntemiyle geliştirilen gerçeğe yakın deri yapısı, kan damarlarıyla ve deri dokusuyla hem görüntüseyle hem de çalışma sistemiyle gerçek bir deriye benziyor.

Science Translational Medicine dergisinde yayınlanan yeni çalışma, Kuzey Carolina'daki Wake Forest Rejeneratif Tıp Enstitüsü direktörü eş-başyazar Anthony Atala'ya göre cilt iyileşmesi noktasında önemli bir başarı. Dr. Atala:

“Kapsamlı cilt iyileşmesi, dünya çapında milyonlarca kişiyi sınırlı seçeneklerle etkileyen önemli bir klinik zorluktur. Bu sonuçlar, biyomühendislik ürünü tam kalınlıkta insan derisi yaratmanın mümkün olduğunu ve daha hızlı iyileşmeyi ve daha doğal görünen sonuçları desteklediğini gösteriyor.”

İlk testler laboratuvar ortamında yapılsa da ilerleyen süreçte potansiyel bir tedavide kullanılması adına daha fazla testin yapılması gerekiyor. Klinik deneylerin başlamasıyla konu hakkında çalışmaların daha da hızlanması gerekiyor.