Robotlar için yeni bir çip geliştirildi

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:45

Güncelleme: 26.09.2023 - 11:54

Robotik sistemler artık pek çok alanda kullanılıyor. Elektrik motoru sistemlerinde, fabrika otomasyonlarında, enerji üretimi ve asansörler de dahil olmak üzere pek çok alanda kullanılan bu robot sistemleri için AMD yeni bir çip geliştirdi.

AMD'NİN GERÇEK BOYUTLU ROBOT İNŞA ETMEYİ SAĞLAYAN ÇİPİ

AMD'nin Kria uyarlanabilir modül üzerine sistem anakart portföyü, robotik sistemlerde yer alan robotları kontrol etmek için tasarlanan K24 ve KD240 Sürücü Başlangıç kitiyle güçlendirildi.

AMD K24'ün özelliklerine baktığımızda ise karşımıza Dört çekirdekli Arm Cortex-A53 işlemcinin yanı sıra çift çekirdekli Arm Cortex-R5F gerçek zamanlı işlemciyle donatılmış ve Ubuntu çalıştıran K24, giriş seviyesi bir modül çıkıyor. Bunun yanında 2 GB LPDDR4 RAM’in yanı sıra Mali-400 MP2 GPU ve AMD Derin Öğrenme İşlemcisi de yer alıyor.

Karşılaştırılabilir birimlerden daha düşük gecikme süresine sahip olduğu aktarılan bu yeni çipin geliştirilmiş K26'ya kıyasla daha erişilebilir olması da önemli bir ayrıntı.

K24, K26 ile uyumlu sistemlerde de kullanılabiliyor.