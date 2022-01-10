Bilim insanları, 'karanlık maddenin' olmadığı gizemli bir galaksi keşfetti
Araştırmacılar, evrenin ‘iskeleti’ olarak anılan ve cisimleri birbirine bağlayan karanlık maddenin büyük oranda var olmadığı bir galaksi oluşumu keşfetti. Bu alanda yapılan önceki keşiflerle birlikte karanlık madde kuramları hakkında cevaplaması son derece zor yeni sorular ortaya çıktı.
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte uzay araştırmaları
giderek daha da heyecan verici bir boyut kazanırken bazı gizemli olayların
ardındaki sır perdeleri de aralanıyor.
Son olarak bilim insanları evrende yeni bir ilginç oluşum
keşfetti.
WebTekno’da yer alan habere göre; Groningen Üniversitesi’nin
Kapteyn Astronomi Enstitüsü’nde astronom olan Flippo Fraternali ve araştırma
ekibi, üç yıl önce yarım düzine kadar oldukça ilginç galaksi oluşumlarına
ulaştı. Araştırmacılar daha sonra elde ettikleri verilerden anladılar ki
alışılmışın dışında ve ‘dağınık’ bir halde bulunan bu galaksilerin ‘karanlık
madde’ yoğunluğu normale oranla son derece düşüktü.
KARANLIK MADDE NEDİR?
Bilim dünyasında gizemli bir konuma sahip olan ‘karanlık
madde’ hakkında şu ana kadar yazılmış onlarca makale bulunuyor. Ancak kısa bir
şekilde özetlemek gerekirse karanlık madde; ışığı yansıtmayan ve ışık yaymayan,
herhangi bir gözlem aracıyla görüntülenemeyen ancak çevresindeki cisimlere olan
etkisiyle saptanabilen, evrendeki partiküller bütünü olarak tanımlanabilir.
BİR TÜR 'İSKELET'
Bilim insanları, bir süredir karanlık maddeyi evrendeki
cisimleri bir arada tutan bir ‘iskelet’ olarak görüyordu. Bu iskeletin de
evrenin esas bir maddesi olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni yapılan bu keşifle
birlikte karanlık maddenin evrenin her yerinde olmak zorunda olmadığını
gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda da karanlık maddenin oldukça az oranlarda
bulunduğu galaksi oluşumları gözlemlenmişti.
Fraternali ve ekibinin yaptığı bu keşifle birlikte karanlık madde kuramlarının baştan yazılması gibi bir durum söz konusu olmasa da ortaya çıkan yeni soru işaretleriyle bu alanda daha çok çalışma yapılması gerektiği bir kez daha ortaya koyuldu.
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