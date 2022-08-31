Bilim insanları ölümsüzlüğü bulan hayvanın sırrını araştırıyor

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:34

Akdeniz ve Japonya sularında yaşayan ve Turritopsis dohrnii (halk arasında ölümsüz denizanası) adı ile bilinen bu deniz anası türü, yaşam döngüsünün son evresi olan Medusa evresine ulaşınca, döngünün başına, yani Polip evresine dönerek yaşamına tekrar başlıyor. "Ölümsüz" deniz anası, bu yönüyle bilim çevrelerini şaşkına çevirmeye devam ediyor.

HANGİ KOŞULLARDA ÖLEBİLİR?

Her ne kadar yaşlılık yüzünden ölmeseler de ölümsüz denizanaları, denizin zor koşullarında bir hastalığa kapılarak veya başka bir deniz canlısının akşam yemeği olarak ölebiliyor. Bu ilginç deniz canlısı, bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yakından inceleniyor.

Bilim insanları, kendisine ölümsüzlük veren genetik yapının sır perdesini aralamak umudu ile, T. dornii'nin, yakın akrabası olan T. rubra'yı da mercek altında tutuyor.