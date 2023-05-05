Bilim insanları şaşkın: "Bebek dışkısında 10 bin virüs var"

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:34

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:42

Bebeklerin dışkı örneklerini inceleyen ve ilerleyen dönemdeki hastalıklara ışık tutmak isteyen pek çok çalışma var. Sonuçları yeni yayınlanan bir makalede Danimarka'daki, Kanada'daki ve Fransa'daki ortak çalışma ekipleri inceledikleri bebek bezlerinde 10 binin üzerinde virüs buldu.

BEBEKLER VE YETİŞKİNLERDE FARKLILIK GÖSTERİYOR

647 Danimarkalı bebeğin kakasını 5 yıl boyunca incelen ekip, yeni oluşturdukları virüs atlasını da çevrim içi olarak yayınladı.

Bilim insanlarının aktardığı makalede sonuçta bulunanlar arasında bakteriyofajlar da yer alıyor. Bakteriyofajlar spesifik olarak bakterileri tanıyıp enfekte ederek onları yok eden virüsler olarak tanımlanıyor. Aslında, “bakteriyofaj” kelimesi “bakteri yiyen” anlamına geliyor. Ancak bir diğer yandan bakteriyofajlar canlı değiller ve canlılık kazanmak ya da çoğalabilmek için bakterilere ihtiyaç duyuyorlar.

ScienceAlert tarafından yayınlanan makalenin detaylarında Danimarkalı bu bebeklerin dışkısında da bulunan virüslerin yaklaşık yüzde 90'ı bakteriyofajlardı.

Araştırmacılar bebek bezlerinde bulunan 10 bin virüsün kaçının yeni olduğu ve viral olarak tanımlanabilirliği üzerine odaklandı.

Bebek bağırsak DNA virüsü çeşitliliği atlası oluşturan bilim insanları daha önce sadece 16'sı bilinen 248 virüs ailesi buldular.

Öte yandan bu çalışmada yetişkinlerin verileri ile bebeklerinki kıyaslandı. Bilim insanları tarafından bilinse de bakteriyofajlar yetişkin ve bebeklerde farklılık gösteriyor. Örneğin bebeklerde yer alan ve anne sütünü sindirmesine yardımcı olan söz konusu bakteri, birey büyümeye başladıkça önemli ölçüde sayısı azalıyor.

Bebeklerde bulunmayan ancak yetişkin bireylerde çok yüksek sayıda bulanan bakteriler de var. Bu da bireyin büyüdükçe farklı virüsleri bünyesinde barındırmaya başladığını gösteriyor.

Keşfedilen yeni 10 bin virüs türü virom(insan mikrobiyomunun viral bileşeni) hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor.