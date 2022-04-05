Bilim insanları 'Toplumsal değişim nasıl sağlanır?' sorusunu yanıtladı

05 Nisan 2022 Salı, 00:00

ABD'deki Maine, Vermont ve Augusta Maine Üniversiteleriyle, Kanada'daki Laval Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı sağlayan maliyetli bir önlem gibi gruplara fayda sağlayan ancak politika desteği olmadan yayılmayan bir davranış üzerinde çalışıldı.

Çalışmada matematiksel bir model oluşturuldu. Burada yaratılan toplumda bireyler gruplar halinde yaşıyordu ve çevresindekilerinin yararlı davranışlarını benimsiyordu. Ancak maliyet çoksa bu davranış yayılmıyordu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; modelde, bir grupta davranışı benimseyenlerin ve benimsemeyenlerin yaygınlığı, hem grup içinde hem de genelde davranışın yayılması, davranışı destekleyen ve yayılımını kolaylaştıran kurumların gücü ve bu kurumların maliyeti hesaba katıldı.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ VURGUSU

Bulgular, büyük ölçekli toplumsal değişimin sağlanması için hem davranış değişikliğinin hem de politika değişikliğinin gerekli olduğunu ve bunların birlikte gerçekleşmesi gerektiğini gösterdi. Uzmanlar, ikisinin de işi kendi başına halledemediğini ancak politika değişikliğinin daha önemli olduğunu vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SORUNUNDA DA DE ETKİLİ OLABİLİR

Modelleme, hem davranışın tabandan tavana yayılmasını hem de tavandan tabana politika değişikliğini içeren projelerin, iklim değişikliği gibi büyük sorunlarda en iyi çözüm türü olabileceğini ortaya koyuyor. Çünkü bu tür projeler örnek teşkil edebiliyor ve gruplar arasında yayılabiliyor.

Araştırmada imzası olan isimlerden, Maine Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Timothy Waring, "Modelimiz benzersiz" dedi. Sürdürülebilirlik üzerine çalışmalar yapan Waring, şöyle konuştu:

"Çünkü davranış değişikliğiyle politika değişikliğini tek bir sistemde birleştiriyor. Bizi, toplumsal değişime dair daha zengin bir şekilde düşünmeye teşvik ediyor."

Waring, toplumdaki büyük ölçekli değişikliklerin hem davranış hem de politika değişikliğiyle ortaya yeni bir sistem çıkması olduğunu söyledi ve şu örneği verdi:

"ORGANİK OLMASI GEREKİYOR"

"Bir devletin, kasabalara fayda sağlayacak yeni bir organik kompostlama yasasına uymayı yaymak istediğini düşünelim. Sistemin çalışması için toplanan atıkların tamamen organik madde olması gerekiyor."

Bunu yapmanın bir ev için zor olduğuna işaret eden Waring, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bir politikanın uygulanmasında yaygın bir sorun. Ancak kasabalar bu davranışı desteklemeyi ve yaymayı sağlayacak sistemler uygularsa, başarılı kasaba programları kişilerin katkılarıyla kasabalar arasında yayılabilir. Böylece etkili ve büyük ölçekli bir değişime ön ayak olur."

Başyazarlığını Vermont Üniversitesi Bilgisayar Bilimi Bölümü'nden Laurent Hébert-Dufresne'nin yaptığı araştırma, 23 Mart'ta Royal Society Open Science adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı.