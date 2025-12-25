Barış Terkoğlu gözaltına alındı: Aynı ‘iddianın’ iktidara yakın kanalda da konuşulduğu ortaya çıktı!

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, gözaltına alındı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin olarak "Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor" ifadelerini kullandı.

Terkoğlu'nun duyurduğu haber, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” adlı mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını aktarıyordu.

Gazeteci Can Özçelik ise uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen 'Kütüphane' adlı mekanda bir savcının polis aramasına takıldığı ve HSK tarafından disiplin soruşturmasına tabi tutulduğu iddiasının doğrulandığını duyurmuştu.

Terkoğlu'nun bu haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen TGRT canlı yayınında da söz konusu ‘iddianın’ konuşulduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Fuat Uğur, Cem Küçük ve AKP’li Şamil Tayyar arasında geçen diyalog şu şekilde:

“Şamil Tayyar: Geçtiğimiz günlerde kütüphane adlı mekana biliyorsunuz bir operasyon yapılıyor, operasyon sırasında içerde enteresan bir simayla karşılaşıyorlar.

Kimliğini gösteriyor, sonra emniyet tutanağına geçti diye biliyorum ama…

Cem Küçük: Suç mu ama?

Şamil Tayyar: Ya suç değil de… Bu kadar mevzunun merkezinde bir yer, gitmek suç değil de sorumluluk sahibi bir insanın ne işi var? Ben bilmiyorum bu kadar özensiz ve dikkatsiz olmayı neye bağlamak gerekir.

Fuat Uğur: Bir savcı çıkıyor ve kimliğini gösteriyor, değil mi?”