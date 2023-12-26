Bilim insanları uzaya güneşlik kurmak istiyor

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:33

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:33

Bilim insanları yıllar boyunca iklim değişikliğiyle mücadele için dünya çapında görülen artan sıcaklıkların azaltılmasına yardımcı olacağını umdukları bazı çılgın fikirler ortaya attılar. Yıllardır tartışılan fikirlerden biri, Güneş ile gezegenimiz arasında yörüngede dönen bir güneşlik kurulması fikridir. Ancak artık bu bilim insanları fikrin kabul görmesi için daha fazla çaba harcıyorlar.

Chip'in ayrıntılarını aktardığı haberde Planetary Sunshade Foundation (Gezegensel Güneşlik Vakfı), adından bekleyebileceğiniz gibi, Dünya ile Güneş arasındaki uzayda bir güneşlik inşa etme fikrini sürdürmeye devam eden bir grup bilim insanından oluşuyor. Bu fikir, güneşliğin büyük miktarda uzay ışınımını uzaya geri yansıtmamıza imkan tanıyarak bu ısıyı gezegenin emmesine izin vermemek.

DÜNYA'YA ULAŞAN IŞINIMLARI AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR

Gezegenimize ulaşan uzay ışınımı miktarını azaltarak şu anda artan küresel sıcaklıkları azaltabileceğimiz umuluyor. Geçmişte, Dünya’ya ulaşan ışınım miktarını azaltmaya yardımcı olmak için uzay baloncuklarının kullanılması da dahil olmak üzere birçok fikir tartışıldı. Ancak bu planların hiçbiri hayata geçirilmedi.

Planetary Sunshade Foundation’ın öne sürdüğü şeylerden biri, Güneş ışınımını azaltmaya ve yönetmeye yardımcı olmak için yörüngeli bir güneşlik kullanmanın pratikliği. Böyle bir güneşlik kelimenin tam anlamıyla bir mega yapı olacaktır ve Güneş-Dünya Lagrange -1 noktasına kurulması gerekecek.

Bu nokta, Dünya ve Güneş’ten gelen yerçekiminin birbirini iptal ettiği noktadır ve bu, güneşliği doğru yerde tutmak için çok fazla ekstra itici güce ihtiyaç duymadan güneşliğin yerinde kalmasına imkan tanır.

Vakıf, önceki güneş yelkeni teknolojisinin böyle bir yapının inşasının zaten mümkün olduğunu gösterdiğini söylüyor. Ayrıca, son dönemdeki uzay fırlatma sistemlerindeki hızlı ilerlemenin, malzemelerin ve işçilerin uzaya gönderilmesinin genel maliyetlerinin eskisinden çok daha düşük olmasını sağladığı da belirtiliyor.