Bilim insanları yaşlılığı önleyen aşı geliştirdi

13 Aralık 2021 Pazartesi, 11:50

Koronavirüs aşılarının Omicron varyantı için etkili olup olmadığı tartışılırken, Japon bilim insanlarından yeni bir aşı duyurusu geldi. Newsweek’te yer alan habere göre, bilim insanları, yaşlılık dönemi rahatsızlıklarına sebep olan ve “zombi hücreleri” adı verilen organizmaları ortadan kaldırabilen bir aşı geliştirdiklerini açıkladı.

Tokyo’daki Juntendo Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Toru Minamino ve araştırma ekibi, Nature Aging dergisinde yayımladıkları çalışmada, geliştirdikleri aşı ile zombi hücre seviyelerini azalttıklarını duyurdu. Araştırmada, aşı uygulanan farelerde, yaş aldıkça çoğalan eklem iltihapları ve damar sertleşmesi gibi sıkıntılarla ilişkilendirilen zombi hücrelerin seviyelerinde azalma görüldüğü belirtildi.



Ekip lideri Prof. Minamino yaptığı açıklamada, “Geliştirdiğimiz aşının damar sertleşmesi, diyabet ve yaşlanma ile birlikte görülen hastalıkların tedavisinde uygulanmasını ümit edebiliriz” dedi.



Araştırma ekibi, aşı uygulanan farelerin, aşılanmamış farelere kıyasla daha yavaş biçimde yaşlılıkla ilgili kırılganlık belirtileri gösterdiğini açıkladı. Ekip ayrıca, yeni aşının şu anda piyasada bulunan yaşlanma önleyici hücre tedavilerinden daha az sayıda olumsuz yan etki barındırdığını öne sürdü.



ZOMBİ HÜCRELERİ NEDİR?



İlerleyen zamanla birlikte kendilerini yenileyemeyen hücreler, işlevlerini yerine getiremeyecek duruma geliyor. Bu hücreler zararlı kimyasallar salgılamaya başlayarak, normal hücrelere zarar veriyor ve vücutta iltihaplanmaya neden oluyor.



Bilim insanları, geliştirdikleri aşı ile vücuda eklenen antikorların, yaşlanan hücrelere kendilerini kenetleyerek beyaz kan hücreleri ile birlikte zararlı hücrelerin ortadan kaldırılmasını sağladığını iddia ediyor.