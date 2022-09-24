Bilim insanlarından ilginç buluş: Satürn'de yaşam belirtileri

24 Eylül 2022 Cumartesi, 16:22

Uzayda yaşamın olup olmadığı sorusu, yüzyıllardır insanlık tarihinin en merak edilen soruları arasında yer aldı. Bu sorunun cevabını bulmak için birçok bilimsel araştırma yapıldı. Bu konuda daha önce de adından söz ettiren Satürn, önemli bulgulara konu olmaya devam ediyor.

Satürn uydusu Enceladus, yaşanabilir bir okyanusa ev sahipliği yapıyor

Satürn, birçok bilinmeze ev sahipliği yapıyor. Özellikle uydularında yapılan incelemeler, yıllar boyunca gökbilimcileri şaşırttı. Son olarak Satürn’ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus, yaşamın izleriyle ilgili önemli bulgularla gündeme geldi. Uyduda yer alan bir okyanusun yaşam için gerekli olan yapı taşlarına sahip olduğu ortaya çıktı.

Southwest Araştırma Enstitüsü’nden bilim adamı Christopher Glein, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

''Dünyadaki yaşam için gerekli olan temel unsurlardan birinin Enceladus okyanusunda yüksek miktarda bulunması gerektiğine dair kanıt bulduk. Bu, Enceladus’un önceden düşünülenden daha yaşanabilir olduğunu gösteriyor.''

Shiftdelete.net'in haberine göre çalışmanın verileri, NASA’nın Cassini sondasından elde edildi. Minerallerin Enceladus uydusunun okyanusunda nasıl çözüldüğünü simüle eden ve araştırmacıların uydudaki fosfor miktarını ölçmesini sağlayan araştırma, Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı’nda yayınlandı. Öte yandan bilim insanları, Enceladus uydusunu olası bir yaşam alanı olarak görüyor.

Uydu ilk kez bu tür haberlerle gündeme gelmiyor. Geçtiğimiz yıl Enceladus uydusunun buzlu kabuğunun altındaki gizli okyanusta bilinmeyen bir metan üreten süreç yaşanıyor. Uydudan fışkıran dev su bulutları, uzun zamandır bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Bilim insanları Dünya okyanuslarının dibindeki hidrotermal menfezlerle ilişkili belirli moleküllerin (özellikle dihidrojen, metan ve karbondioksitin) nispeten yüksek konsantrasyonunu tespit etti.