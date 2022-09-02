Bilim insanlarından ilginç uyarı: Google Haritalar bozulabilir

02 Eylül 2022 Cuma, 12:53

İki bilim insanının hazırladığı makaleye göre günlerin uzunluğu gizemli bir şekilde artıyor ve bunun nedeni bilinmiyor. Astronomik ölçümlerle elde edilen atomik saatler, dünyadaki günlerin aniden uzadığını ortaya çıkarttı. Söz konusu olayın yaşam şeklimize bir etkisi olması beklenmiyor ancak GPS ve diğer pek çok teknolojinin üzerinde önemli etkileri olacak.

Dünya son on yılda kendi eksini etrafında biraz daha hızlı dönüyor ve her gün de birkaç milisaniye kısalıyor. 2020 yılından bu yana günler uzarken, aniden yavaşlama görülmeye başlandı. Uzmanlar bu sorunu çözmek için farklı fikirler ortaya atıyor olsa da uydu merkezli teknolojik sistemlerin bu durumdan daha çok etkilenmesi bekleniyor.

DÜNYANIN DÖNÜŞ HIZI EN ÇOK GPS'İ ETKİLEYECEK

Avustralyalı iki bilim insanı Matt King ve Christopher Watson kaleme aldıkları bir yazıda, Dünya’nın dönüş hızının tam anlaşılması için bir dizi uygulamanın çok önemli olduğunu belirtiyor. GPS ve navigasyon sistemleri de bu hızın hesaplanamaması ya da yanlış hesaplanmasından etkileniyor.

Yazıda dünyamız daha uzun günler geçirmeye başlarsa bunun eşi görülmemiş bir şey olacağı ve interneti bozabileceği aktarılıyor. 2020 tarihinden bu yana zaman kavramının neden bu kadar değişkenlik gösterdiğine yönelik bazı teoriler de mevcut. Bu teorilerden biri Antarktika ve Kuzey Kutbu gibi küresel iklim krizinden etkilenen bölgelerdeki buzulların erimesi sonucu Dünya’nın dengesini bozmuş olması. Yine de konu hakkında bilim insanların tam bir cevabı yok ve araştırılmaya devam ediyor.