Dünyanın en nefret edilen mobil uygulamaları hangileri?

02 Eylül 2022 Cuma, 11:36

Mobil uygulamalar milyonlarca kişinin telefonlarını daha efektif kullanmasını sağlarken bir diğer yandan keyifli vakit geçirmesine de olanak sağlıyor. Farklı ihtiyaçlara hitap eden ve farklı özellikleri bulunan yüzbinlerce mobil uygulama bir yana ElectronicsHub bir araştırma yapmaya karar verdi. Bu araştırmaya göre ülkelerin nefret ettikleri mobil uygulamaların bir listesi çıkartıldı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.

Genel olarak listeye bakıldığında ülkeler bazında en çok nefret edilen uygulamalardan biri: Roblox. Dünyanın dört bir yanından atılan olumsuz tweetleri referans alan şirket, ikinci sırada flörtleşme uygulaması Hinge’in olduğunu belirtiyor. Bir diğer arkadaşlık uygulaması olan Tinder da en nefret edilen uygulamalardan biri.

EN ÇOK NEFRET EDİLEN FACEBOOK MESSENGER

İlginç bir şekilde en nefret dolu tweetleri alan içerik izleme platformu Disney+ oldu. Rusya, Çin, Paraguay ve Güney Afrika’nın da dahil olduğu 18 ülkede en fazla olumsuz tweet atılan platform oldu. Netflix pek çok konuda eleştirilse de söz konusu listede yer almıyor.

Diğer bir yandan her yere el atan Meta’ya bağlı uygulamalardan yalnızca biri olan Facebook Messenger da 30 ülkede en çok eleştirilen uygulama oldu. Ülkeler bazında bakıldığında Avrupa’da en çok nefret edilen mobil uygulama Reddit oldu. Polonya, Slovakya, Ukrayna, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Fransa, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve Hırvatistan gibi toplamda 31 ülkede Reddit hakkında olumsuz tweetler atılmış durumda.

Kanada’da ve ABD’nin tamamını kapsayacak şekilde Twitter en çok nefret edilen uygulama oldu. Güney Amerika’ya inildikçe, Snapchat ve Reddit hakkında en olumsuz paylaşımlar yapıldı.