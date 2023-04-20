Bilim insanlarının yaşanabilir yeni gezegenler arayışı sürüyor

Yayınlanma: 20.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 07:00

Program, Güneş-Dünya sisteminin ikinci Lagrange noktasındaki Halo yörüngesine 1,2 metre diyafram açıklığı olan bir teleskop göndermeyi kapsıyor. Teleskop, yüksek hassasiyetli astrometrinin yardımıyla güneş sisteminden 32 ışık yılı uzaklıkta, yaklaşık 100 Güneş benzeri yıldızı inceleyecek ve yakındaki gezegenlerin sayısını, gezegen kütlesini ve 3D yörüngelerini tespit edecek.

CHES baş araştırmacısı Ji Jianghui yakın zamanda Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Bugüne kadar bir dizi ön çalışma yaptık ve büyük ilerleme kaydettik" dedi.

SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURULDU

Aynı zamanda Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı (CAS) Mor Dağ Gözlemevi'nde araştırma görevlisi olan Ji'ye göre araştırmacılar, bilimsel hedef ve önemli teknolojilere ilişkin çalışmaları tamamlayıp teleskopun 1:6 ölçekli bir prototipini geliştirdi.

Araştırmacılar ayrıca, görüntü bozulmasını düzeltmek için bir yöntem ile yüksek istikrar ve doğruluk performansı veren uydu kontrol yöntemi geliştirdi. Bunun yanı sıra yakın konum yıldızlara ilişkin vakum ortamında mikro piksel seviye ölçüm teknolojisini test ederek uzayda yaşanabilir bölgede Dünya benzeri gezegenlerin keşfi için sağlam bir temel oluşturuldu.

Çin Uzay Araştırmaları Birliği Başkanı ve CAS Ulusal Uzay Bilimleri Merkezi'nin eski Müdürü Wu Ji'ye göre, hem yurtiçi hem de yurtdışındaki bilimsel topluluklar, yakın çevrede yaşanabilir gezegenleri aramanın önemli bir hedef olduğu konusunda görüş birliği içinde.

Bilim insanlarının "yakın çevrede" dedikleri şey ise kozmik ölçekteki bir uzaklığa işaret ediyor. Bu, bir yıldızın gezegenleriyle birlikte, güneş sistemimizden onlarca ışık yılı uzakta olduğu anlamına geliyor.

Wu, yaşanabilir bölgede keşfedilen karasal çoğu gezegenin yörüngesinde bulunduğu yıldızın Güneş benzeri yıldız değil, yaşamın devamı için uygun olmayan güçlü radyasyon yayan kırmızı cüce yıldızlar olduğunu belirtti. Wu, bilim insanlarının, potansiyel olarak yaşanabilir Dünya benzeri gezegenleri barındıran yakınlardaki Güneş benzeri yıldızlarla daha çok ilgilendiklerini sözlerine ekledi.¦