Haydut gezegenlerin uydularında yaşam koşulları olabilir

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:45

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 07:45

Yeni bir araştırmaya göre, serbest gezen haydut gezegenlerin etrafındaki uydular, yaşamın ortaya çıkmasını sağlamak için gereken süre boyunca yeterli sıvı suyu tutabilir.

Önceki araştırmalar, serbest gezen Jüpiter benzeri gezegenlerin etrafındaki Dünya büyüklüğündeki uyduların sıvı suya sahip olabileceğini öne sürmüştü.

YAŞAM KOŞULLARI OLUŞABİLİR

Aralarında Almanya'daki Exzellenzcluster Origins'ten isimler de olan bilim insanları, böyle bir "öte uydudaki" su miktarının, yaşama altyapı hazırlayacak kimyasal süreçleri mümkün kılmak için yeterli olacağını tahmin etti.

Independent Türkçe'deki habere göre yakın zamanda International Journal of Astrobiology'de yayımlanan yeni araştırma, böyle bir uydu ve dolaşan gezegeni arasındaki yerçekimi kuvvetinin, sıvı suyu yaşamın ortaya çıkması için yeterince uzun süre tutmak adına uyduyu yeterince ısıtabileceğini buldu.

Giulia Roccetti de dahil gökbilimciler, haydut gezegenlerin yörüngesindeki bu öte uyduların 1 milyar yıldan fazla sıcak kalabileceğini söylüyor.

Serbest gezen gezegenler, bir güneş sisteminin yaşamının ilk birkaç milyon yılında, bu tür gök cisimlerinin dağılmasından kaynaklı oluşabilir.

Önceki çalışmalar, güneşten yoksun bu izole nesnelerin, gezegen sistemlerinden atılmalarından sonra öte uydularını tutma olasılıklarının olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, bu dolaşan gezegen-uydu sistemlerinde, yaşanabilirlik ve istikrarın Dünya'dan farklı olarak bir güneşten kaynaklanmayabileceğini belirtiyor.

Bunun yerine, böyle bir serbest gezen gezegenin uydusu üzerindeki sürekli yerçekimi kuvvetinin deforme olabileceğini ve sıvı suyu tutmak için yeterli ısı üreten sürtünmeye yol açabileceğini açıklıyorlar.

Fakat bu uyduları yaşanabilir hale getirmek için bu türden gelgit sürtünmesinin ürettiği ısıyı korumak adına "devasa atmosferlerin" gerekli olduğunu söylüyorlar.

Araştırmacılar yeni çalışmalarında, "Gelgit ısıtma mekanizması ve nispeten yüksek optik kalınlığa sahip bir atmosferin varlığı, bu uyduların yüzeyinde sıvı su okyanuslarının oluşumunu ve korunmasını destekleyebilir" ifadelerini kullandı.

Sıvı su formları için elverişli koşullar oluştuğunda, bilim insanları buharlaşma ve yoğuşma gibi yerel ıslak-kuru döngülerin, moleküllerin birikmesi ve RNA gibi yaşam öncüsü moleküllerin polimerizasyonunu teşvik etmek için kimyasal karmaşıklık yaratabileceğini belirtiyor.

Çalışma bulgularına dayanarak araştırmacılar, "yetim gezegenleri" etrafında yakın yörüngelerde bulunan, Venüs benzeri yoğun atmosferlere sahip, Dünya büyüklüğündeki uyduların yaşanabilir dünyalar için "ilginç adaylar" olabileceğini söylüyor.