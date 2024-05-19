Bilime göre solaklar, sağlaklara göre daha erken mi ölüyor?

Özellikle 1980-1990’larda yapılan araştırmalar, solakların daha kısa yaşadığına dair bulgular elde etmişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:20
Bilime göre solaklar, sağlaklara göre daha erken mi ölüyor?
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Solaklık ve yaşam süresi üzerine yapılan bazı araştırmalar, solak insanların sağlak olanlara göre daha kısa yaşadığını bulmuştu. 1980’lerde yapılan bazı araştırmalara göre solaklar daha kısa yaşıyor.

Webtekno'nun dikkati çektiği araştırmada 1991 yılında Diane Halpern ve Stanley Coren imzalı çalışma, solakların sağ elini kullananlara göre yaklaşık 9 yıl daha kısa yaşadığı öne sürülmüştü fakat bu araştırma epey eleştiri aldı.

ARAŞTIRMA NEDEN ELEŞTİRİ ALDI?

Araştırma, yaşlı insanlara yapılan anketler yoluyla veri toplamıştı. Daha yaşlı insanlarda solaklık pek yaygın olmadığından doğal olarak sağ elini kullanan kişileri daha fazla içeriyordu.

Bu yüzden örneklem seçiminde rastgeleliğin sağlanmadığı ve sonuçların etkilendiği iddia edildi.

DAHA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

Halpern ve Coren’in bulguları, sonraki araştırmalarla örtüşmedi. Daha geniş bir örneklemle çalışıldı ve solaklık ile yaşam süresi arasında dikkate değer bir ilişki bulunmadı.

Solaklık, beynin hangi elin daha baskın olduğunu belirleyen bir özellik olduğundan genetik ve çevresel faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkıyor ancak bu ilişkilerin yaşam süresi üzerinde doğrudan bir etkisi yok.

Kısacası bilimsel literatürün genel değerlendirilmesine bakıldığında solak olmanın yaşam süresi üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını görebiliyoruz. Eski araştırmaların metadolojik hatalarından kaynaklanan yanlış sonuçlara hemen kanmamak gerek


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