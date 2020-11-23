Solaklığa sebep olan nedir?

23 Kasım 2020 Pazartesi, 09:10

Oxford Üniversitesi bilim adamları, LRRTM1’in şizofreni gibi hastalıklara yakalanma riskini de arttırdığına inanıyorlar. Çünkü bu tür hastalıklar beyinde oluşan denge değişimleri nedeniyle ortaya çıkıyor.

Ancak durum korkulacak bir risk seviyesi oluşturmuyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan istatistikler, insanların ancak yüzde 10’unun solak olduğunu gösteriyor.

LRRTM1’in bu insanlarda aktif olup, beynin çalışma prensibini değiştirecek bir rol oynamasının nedeni ise henüz bilinmiyor. Solak kişilerde beynin sağ lobu aktif oluyor.

Sağ lob; hayal gücü, şekil, boyut, spor, müzik, sanat, renk, bütünü algılayabilme, yaratıcılık, tümdengelim gibi konularda baskın. Çünkü artistik becerileri oluşturuyor, detaydan çok resmin tamamıyla ilgileniyor, bilgiyi şekil ve hayalle işlemeyi tercih ediyor.

Beynin sol tarafı ise mantıklı ve lineer işlemlerden sorumlu.

